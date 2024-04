XC Tra le Torri 2024, domani a Farra di Soligo attesi in centinaia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un’ondata di biker è pronta a travolgere Farra di Soligo il prossimo 1° maggio. Ormai da qualche anno il giorno della Festa dei Lavoratori è diventato anche un giorno di festa per gli amanti della MTB, che potranno sfidarsi nella 17ª edizione dell’XC Tra le Torri, tra salite, single tracks e tanti vigneti. A manovrare il tutto ci sarà una volta di più l’AC Col San Martino che, dopo aver mandato in archivio il Trofeo Piva, ha spostato immediatamente il focus dalla strada all’off-road, alle ruote grasse, al fango e ai prati. L’evento si sposterà di qualche chilometro rispetto alle ultime edizioni, ritornando di fatto alle origini, con punto nevralgico del circuito e quartier generale che saranno posti in centro a Farra di Soligo. Lo scenario, però, rimane lo stesso, dal momento che i partecipanti si immergeranno nel cuore delle colline del Prosecco, Patrimonio dell’UNESCO. A caratterizzare il percorso sarà un circuito di 3,8 km, che andrà ripetuto un tot di volte a seconda della categoria a cui si appartiene. Si tratta di un tracciato piuttosto esigente dal punto di vista altimetrico, con una salita in apertura di circuito (lunga circa 1,3 km) che racchiude quasi tutto il dislivello positivo dell’anello, una parte centrale movimentata da un divertente single track in mezzo ai vigneti, e un finale che riporta in paese tramite un discesa piuttosto tecnica. Gli ultimi 800 metri in asfalto condurranno i bikers all’arrivo di Farra di Soligo. Per la giornata del 1° maggio è sospesa momentaneamente la circolazione in Via dei Patrioti, Del Giardino, San Rocco (tratto da via Del Giardino a via Calnova), Calnova, Vinai, Vivaldi, Aldo Moro (tratto tra via Calnova e via Vivaldi). (in allegato i dettagli sulla chiusura delle strade). La giornata sarà aperta ai praticanti di tutte le età, esordienti, allievi, junior e le varie categorie Master, sia al femminile che al maschile. Le gare più attese, però, saranno quelle degli Open, con alcuni dei migliori biker del panorama nazionale che arriveranno a Farra di Soligo. La rassegna, inoltre, sarà valida come quarta prova della Veneto Cup. “Abbiamo deciso di tornare a Farra di Soligo per cercare di coinvolgere maggiormente la comunità locale, così da creare una giornata di festa non solo per i bikers ma per tutta la cittadina - ha spiegato Mario De Rosso, Presidente dell’AC Col San Martino -. Contiamo di arrivare a circa 400 iscritti, anche se il collocamento nel mezzo tra due appuntamenti Internazionali non ci favorisce del tutto. Come sempre, un grande grazie agli enti, agli sponsor, ai proprietari dei terreni e ai volontari, senza i quali non potremmo fare nulla di tutto ciò”.