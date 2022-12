Xmas Party con Progetto Giovani Treviso

Prezzo non disponibile

In occasione del periodo natalizio, il Progetto Giovani del Comune di Treviso, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Istruzione, propone un pomeriggio organizzato dai giovani per i giovani. La festa infatti ospiterà alcuni dei gruppi che hanno partecipato al bando #LiberaCreatività, bando che promuove i talenti e le passioni dei giovani del territorio. Sabato 17 dicembre, dalle ore 15 alle 19, nella sede di Viale Fratelli Cairoli 153 (ex Pattinodromo), sarà proposto un momento di festa gratuito e aperto ai giovani, ma anche a tutti i cittadini e le cittadine del territorio che hanno voglia di conoscere il Progetto Giovani e di passare un pomeriggio di musica, divertimento e performance.

A partire dalle ore 15, musica con il Dj Joeylavie e con il Treviblues che proporrà jam session acustiche; il Treviso Comic Book Festival regalerà una nuova vetrina con un live painting; l’associazione Fil Rouge porterà all’interno degli spazi del Progetto Giovani una performance di teatro danza; infine l’associazione Fanomai presenterà un cortometraggio animato, frutto di mesi di studio e riprese tra Africa e Italia. Il tutto accompagnato da un buffet per festeggiare insieme l’arrivo del Natale e delle vacanze.

Il Progetto Giovani chiuderà per le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023 compresi e tornerà a gennaio con tante novità, tra cui l’apertura settimanale del sabato pomeriggio e la riapertura delle sale prove nei primi mesi dell’anno nuovo.