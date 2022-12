Xmas Party allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto

Lo Spazio Mavv, locale vittoriese nella scena underground italiana ed estera, un palco storico che ha visto esibirsi nomi come Omar Pedrini, Gianni Maroccolo (Litfiba, Csi), Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Bunna (Africa unite) e molti altri, torna a riscaldare la serata di Natale con lo speciale Xmas Party, appuntamento ormai annuale.

Dal vivo si avvicenderanno vari nomi in una sorta di festival, con due band e due dj ad accendere il clima di festa e di compagnia: la line-up vede Frank Malosti, cantautore lombardo attivo da anni nella scena folk e rock d'autore, accompagnato dalla fedele chitarra acustica ed armonica, impreziosito dalla band 'Compagnia Airfrank' con la quale ha realizzato due album in studio. A seguire si balla con Vettori, progetto tra musica elettronica e cantautorato italiano di Davide Vettori. Dopo l'esperienza a The Voice of Italy nel team Morgan, collaborazioni con Madaski (Africa Unite), Motel Connection, Angela Baraldi, Vettori si presenta in uno dei rari concerti previsti nel 2022: l'ultima volta abbiamo potuto vederlo dal vivo sul mainstage di Suoni di Marca a Treviso, in apertura a Jo Squillo e Sandy Marton. Artista poliedrico tra elettronica, cantautorato, grafica e videoart, cura anche i propri videoclip (accolti da media come MTV Music, Rolling Stone, Panorama, La Repubblica) e con l'ultimo singolo 'Così Non Va' durante questo anno ha visto il proprio lyric-video arrivare finalista a concorsi internazionali a Monaco di Baviera, Praga, Londra e New York. La zona dj-set sarà invece impreziosita dai dj Segre e Devid Dega. Quest'ultimo sulle scene dal 2003 con le sue sonorità techno ed elettroniche, una carriera che spazio oltre i confini italiani, suonando anche in Europa ed in Sud America.