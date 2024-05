Sabato 25 maggio, alle ore 20:45, presso la chiesa di San Francesco a Treviso (TV), la grande musica sarà nuovamente protagonista del capoluogo della Marca, che ospiterà la XVII Rassegna Corale “Città di Treviso”, organizzata dal coro “Stella Alpina”.

La Rassegna, divenuta un appuntamento fondamentale per tutti gli appassionati e per la comunità trevigiana, sarà un’occasione per propiziare l’arrivo della stagione mite con le dolci note dei canti della tradizione popolare e d’autore, e per prepararsi ai vari eventi che si terranno in Città nel corso dell’estate; ma sarà anche un momento nel quale l’affettuoso pubblico del coro “Stella Alpina” di Treviso si riunirà per festeggiare il 75° anniversario dalla fondazione del Coro nel 1949: un traguardo unico, non solo nella Marca, ma in tutto il Veneto. Il coro “Stella Alpina”, infatti, è il più longevo tra quelli ancora in attività nella regione.

Per celebrare nel modo più degno questa importante ricorrenza, il Coro ha invitato due ospiti d’eccezione a condividere con lui lo spazio della storica chiesa di San Francesco: due formazioni che, come lo “Stella Alpina” trevigiano, si ritrovano a cantare sotto il segno beneaugurante del tipico fiore di montagna che sfida le asprezze delle alte quote con la sua umile e semplice bellezza.

Saranno, infatti, ospiti della Rassegna il coro “Stella Alpina” di Rho (MI), diretto dal maestro Francesco Maria Ferrario, e il coro “Stella Alpina” di Verona, diretto dal maestro Marco Galifi. Per la prima volta, dunque, la cittadinanza trevigiana potrà ascoltare non una, ma ben tre “Stelle Alpine” che si esibiranno con i canti ben noti dei grandi compositori del genere – Bepi de Marzi, Arturo Zardini, Marco Maiero – ma che proporranno anche brani meno noti, piccoli capolavori semisconosciuti e perle rare per le orecchie dei buoni intenditori.

La cittadinanza trevigiana e la comunità tutta sono, dunque, invitate a riunirsi con il consueto calore e a condividere la bellezza della musica corale con le tre “Stelle Alpine” tra le mura plurisecolari del chiesa di San Francesco di Treviso. L’ingresso sarà gratuito.

LA STORIA DEL CORO STELLA ALPINA

Il coro “Stella Alpina” è il più longevo del Veneto. Fondato nel 1949, nel 2024 festeggia lo straordinario traguardo dei settantacinque anni di attività. Agli inizi, fu il giovane Giuseppe Tomaselli a riunire gli amici ad ascoltare i primi dischi del coro della SAT. Tomaselli infuse la passione per il canto a un gruppo di giovani, riuscendo a tramandarla di generazione in generazione. Sotto la direzione del maestro Piero Pagnin, che ha dedicato al Coro più di trent’anni della sua vita, ha cantato un po’ in tutta Italia e all’estero, portando nel mondo un esempio di cultura veneta e di trevigianità. Con il maestro Diego Basso, per quattro anni ha preso parte alle trasmissioni “Ci vediamo in TV” e “Alle 2” su Rai 1 con Paolo Limiti, ha partecipato a concorso nazionali e vinto numerosi premi. Oltre duecento coristi hanno prestato la loro voce e la loro passione allo spirito del coro “Stella Alpina”, diciotto i dischi pubblicati. Il maestro Davide Furlan è alla direzione del Coro dal gennaio 2023.

Per Info

https://www.corostellaalpinatv.it/