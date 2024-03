Lo yoga in gravidanza è uno strumento importante di accompagnamento alla nascita.

Diventare genitori è uno dei cambiamenti più significativi ed impegnativi della vita e in tali occasioni lo yoga può essere un buon alleato.

Questa disciplina è particolarmente indicata durante la gravidanza perché si pratica con movimenti lenti, semplici e uniti al respiro.

Aiuta la mamma a preservare uno stato di benessere fisico, mentale ed emotivo in un momento di grande cambiamento e trasformazione oltre a preparare al travaglio e parto.

Conduce gli incontri Federica Gasparella ostetrica e tirocinante mamyoga.

Un ciclo di 4 incontri di 1 ora e 30 ciascuno al venerdì mattina dalle 09.30 alle 11.00.

Date incontri: 5/12/19 aprile e 3 maggio.



A conclusione della sua formazione Mamyoga la dott.ssa Gasparella desidera dare la possibilità di partecipare gratuitamente a questo percorso.