Yoga e Lavanda - 2^ edizione

Celebriamo assieme il solstizio d'estate in un meraviglioso parco e con il profumo della Lavanda, un'esperienza sensoriale che favorisce il rilassamento e la calma interiore creando l'ambiente perfetto per la pratica dello yoga.

"Le Api di Demetra" ci accoglieranno nel loro parco per una breve raccolta di Lavanda, una pratica di yoga e una meditazione al tramonto.

Venerdì 21 giugno ore 18.30 presso Le Api di Demetra a Spresiano.

Evento aperto a tutti. Prenotazione obbligatoria entro martedì 18 giugno contattando il 345 7247630 anche via WhatsApp.

Le Api di Demetra si trova in via Isonzo n. 4b a Visnadello (TV)