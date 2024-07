??‍?? Yoga in Vigna - 27 luglio



Regalati una mattinata di benessere e tranquillità immerso nella bellezza dei nostri vigneti!

Sabato 27 luglio partecipa ad una lezione di hatha yoga con Martina Masotti.



? Inizio alle 10:00

? Costo per persona: 15€



Porta con te il tuo tappetino da yoga, indossa indumenti comodi e preparati per un sabato mattina di puro relax! Dopo la pratica, goditi un delizioso rinfresco per concludere al meglio l’esperienza.



? Prenota il tuo posto ora al link: https://bit.ly/yogainvignaconmartinamasotti