Yule Mianensis - Rievocazione storica del Solstizio d'Inverno

Miane, ai tempi della Pieve di Santa Maria (VIII-IX secolo), rappresentava uno snodo viario importante del territorio.

In una gelida notte d'inverno, in una data imprecisata di quei tempi lontani, un gruppo di mercanti e mercenari di origine norrena, in viaggio lungo la penisola italica, si accamperà a Miane e approfitterà della sicurezza data dalla sua posizione per celebrare Yule, il solstizio d'inverno.



*programma in via di definizione*



Sabato 18 Dicembre

Ore 10:00 inizio attività

Ore 15:00 combattimenti

Ore 17:00 giochi altomedievali

Ore 19:00 cena medievale (su prenotazione)

Ore 21:00 celebrazioni di Yule



Domenica 19 Dicembre

Ore 10:00 ripresa attività

Ore 11:30 giochi altomedievali

Ore 14:30 combattimenti

Ore 15:30 fine evento



Per tutta la durata dell'evento sarà allestito un accampamento storico altomedievale con esposizioni di:

- armi e armature

- strumenti musicali

- tessitura e ricamo

- lavorazione del legno

- giochi da tavolo



Per informazioni e prenotazione per la cena medievale contattare la Pro Loco Miane: telefono: 3427101141 / email: eventi@prolocomiane.it