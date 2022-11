“Zan Zendegi Azadi – Donna, Vita, Libertà” - A Cà Scarpa un incontro sull'Iran

Mercoledì 23 novembre, ore 18.30, Ca’ Scarpa

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO, ingresso libero

“Zan Zendegi Azadi – Donna, Vita, Libertà”

Intervengono:

Gabriella Colarusso, giornalista di Repubblica

Pejman Abdolmohammadi, professore associato di Studi mediorientali

presso l’Università di Trento e ricercatore associato dell’Ispi

La rivoluzione delle donne iraniane è iniziata il 16 settembre scorso quando una ragazza curda, Mahsa Amini, è morta mentre era in custodia della cosiddetta polizia morale. Le proteste che ne sono scaturite hanno dato vita a un movimento spontaneo e diffuso nel Paese, che chiede diritti civili e libertà politiche e la fine del sistema della Repubblica Islamica. A guidare questa rivolta generazionale sono le donne, spesso giovanissime, dell’incontro pubblico di mercoledì 23 novembre con Pejman Abdolmohammadi, docente di storia e relazioni internazionali del Medio Oriente all’Università di Trento, e Gabriella Colarusso, giornalista di Esteri di Repubblica, esperta di Iran, che ci accompagneranno in un viaggio attraverso le immagini e le parole del nuovo movimento iraniano. Gabriella Colarusso è nata ad Avellino, vive a Roma ed è giornalista della redazione Esteri di Repubblica. Esperta di Iran e più volte inviata sul campo, ne ha raccontato gli sviluppi politici e sociali più importanti degli ultimi anni. È stata autrice di diversi reportage in Africa e in Medio Oriente. In precedenza è stata giornalista del settimanale pagina99 e ha scritto di temi geopolitici per Groupe d’études géopolitiques.

Pejman Abdolmohammadi (PhD) è Professore Associato in Storia e Politica del Medio Oriente presso la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento. È anche Ricercatore Associato dell’Istituto Italiano di Politica Estera (ISPI). Pejman è stato Research Fellow presso la London School of Economics of Political Sciences dal 2015 al 2018 e docente in ‘Politics of the Middle East’ presso l’Università Americana ‘John Cabot’ a Roma. Attualmente è coordinatore del progetto europeo Jean Monnet “North Africa and Middle East Politics and EU Security” (NAMEPES) e vice coordinatore del corso di laurea Erasmus Mundus IMSISS. Professore Italo-Iraniano, Pejman è consulente di vari enti e centri di ricerca che si occupano del Medio Oriente e si occupa principalmente della politica estera e interna iraniana, della geopolitica del Golfo Persico e dei rapporti Euro-Mediterranei. I suoi commenti appaiono nella prestigiosa rivista internazionale The Economist. Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano il libro The Domestic and Foreing Politics of Iran con Palgrave-Mcmillan e The Islamic Republic as a Peculiar Hybrid Regime in British Journal of Middle Eastern Studies.