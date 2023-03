Aperitivo con l'autore: Francesco Zanolla presenta “Deposizioni accessorie sul caso Samsa" "

Questo mese ospite de "L'Aperitivo con l'Autore" è Francesco Zanolla e il suo "Deposizioni accessorie sul caso Samsa". L'appuntamento è per sabato 11 marzo presso l'hub di comunità Il Kantiere, in via roma 57 ad Oderzo, a partire dalle ore 17:30 . La presentazione terminerà con un momento conviviale dove sarà possibile il confronto con l'autore. Ingresso libero



Francesco Zanolla, nato a Venezia nel 1975, dopo il diploma di maturità classica si laurea in Scienze politiche all' Università di Padova con una tesi in Storia del pensiero politico. Vive e lavora a Treviso. Suoi racconti e articoli sono apparsi su varie antologie, blog letterari e sulla rivista "Digressioni", di cui è collaboratore fisso dal 2017. Nel 2022 pubblica la sua prima raccolta di racconti "Deposizioni accessorie sul caso Samsa" (Ronzani Editore).



Per informazioni : info@kantieremisto.org - 346 623 5162 - 347 973 5334 ore pasti