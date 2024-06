Zavarese, Huber & Saarikko @ fabrica

Mercoledì 19 giugno alle 19:00 Batman Zavarese, visual artist brasiliano e il duo di artisti Sasha Huber (Svizzera-Haiti) e Petri Saarikko (Finlandia) saranno a Fabrica per un incontro aperto al pubblico in cui presenteranno il proprio lavoro e ultimi progetti.

Batman, Sasha e Petri hanno iniziato il proprio percorso professionale a Fabrica, rispettivamente nel 1998 e nel 2000.



Batman Zavareze, 51 anni, è un designer, curatore di festival e artista visivo. E’ stato direttore artistico di importanti spettacoli musicali su larga scala (Marisa Monte, Tribalistas, Roberto Carlos, Planet Hemp), mostre d'arte ed eventi dal vivo (Olimpiadi di Rio 2016, inaugurazione del presidente Lula da Silva, apertura di Cop 28 a Dubai, Nabucco Opera a Ginevra e l’occupazione totale di Times Square a New York durante la Call To Action “Save the Amazon”). In particolare, ha creato e diretto musei immersivi in Brasile, tra cui il Museo del Suono e dell'Immagine del Ceará. Dal 2005 e per quasi due decenni, è stato direttore artistico e curatore del Multiplicidade Digital Art Festival, una piattaforma per esplorare l'intersezione di diversi linguaggi artistici e nuove esperienze tecnologiche, pietra miliare del panorama culturale brasiliano.



Sasha Huber, svizzera con origini haitiane e Petri Saarikko, finlandese, sono un duo di artisti visivi che vive e lavora ad Helsinki in Finlandia. Si sono incontrati a Fabrica nel 2000. Sasha e Petri hanno lavorato ed esposto, sia insieme che individualmente, in musei e spazi d'arte indipendenti, e frequentato numerose residenze in tutto il mondo. Dal 2011 al 2017 hanno animato Kallio Kunsthalle, uno spazio artistico indipendente ad Helsinki diretto da Saarikko, che ha ospitato oltre 40 mostre curate da artisti di tutto il mondo. Nel 2011 hanno avviato Remedies, un progetto che esplora metodi e cure mediche di auto-guarigione in diversi contesti geografici e culturali. Nel 2024 stanno lavorando ad un nuovo progetto per The Showroom di Londra che esplora il riposo come atto radicale.



Ingresso libero

Lingua: inglese



Fabrica Auditorium

Via Postioma, 54/F



press@fabrica.it