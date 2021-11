Concerto via di Natale a Zenson di Piave

CONCERTO "VIA DI NATALE"



Orchestra "RISONANZE"

Maria Giovanna Barbieri soprano

Greta Stefani flauto

direttore M° Piergiusto Zambon



Chiesa Arcipretale di Zenson di Piave



Un’appuntamento con la solidarietà

e con la bella musica.



VI ASPETTIAMO

sabato 27 novembre

nella Chiesa di Zenson di Piave, ore 20:45.



“Chi nel cammino della vita ha acceso

anche soltanto una fiaccola

nell’ora buia di qualcuno,

non è vissuto invano.”

(Madre Teresa di Calcutta)



Accendi con noi la fiaccola

della VIA DI NATALE!





Si ricorda l'obbligo di GREEN PASS,