Zero Branco, torna il carnevale dopo due anni di stop

Dopo due anni di stop il centro di Zero Branco è pronto a colorarsi ancora, vestendosi a festa per ospitare il “Carnevale in piazza”. Ad arricchire la giornata, alle 15.30, lo spettacolo di burattini tradizionali “Il dottore innamorato”, con la compagnia modenese Burattini della commedia e stand con dolci e frittelle. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Biblioteca Comunale di Zero Branco, Pro Loco di Zero Branco e l’Associazione Carnevali di Marca Treviso

Luca Durighetto, Sindaco del Comune di Zero Branco, sottolinea: “L’occasione di questo carnevale ci permette di tornare a dei momenti di spensieratezza, pensati in particolare per i più piccoli, che tanto hanno sopportato negli ultimi anni. Un ritorno alla normalità da affrontare con responsabilità, consapevoli dello sforzo collettivo portato avanti dalla nostra comunità e dall’intero Paese”.

L’area di piazza Umberto I, a fronte dell’istituzione della Domenica Ecologica del mese di febbraio, sarà chiusa al traffico veicolare dalle 8 alle 20 e comunque fino a cessate esigenze, come da ordinanza n.9 del 22.02.2022 (disponibile all’Albo pretorio nel sito ufficiale dell’ente https://www.comunezerobranco.it)