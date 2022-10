Zero Branco

Sabato 22 ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro "G. Comisso" di Zero Branco (Tv) avrà luogo il concerto di apertura per festeggiare i dieci anni di attività culturale e musicale dell'Associazione "Chromatica A.P.S." che ha sede presso i locali della splendida Villa Guidini. Si tratta di un concerto di pianoforte tenuto da giovani allievi ed ex allievi della classe di Pianoforte del M° Marco Rinaldi, storico direttore artistico dell'Associazione. Sul palco si esibiranno Eleonora Serra, Alessio Vadalà, Marco Mion, Lisa Grava, Veronica De Angelis, Leonardo Piovesan. Il programma prevede musiche di W.A. Mozart, L.V. Beethoven, F. Chopin e atri. L'ingresso è libero e gratuito