"Marzo in musica 2022": la musica rifiorisce

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La musica rifiorisce dopo lo stop dettato dalla pandemia. L’Associazione Chromatica A.P.S. e l’Assessorato alla cultura del Comune di Zero Branco presentano, presso il Teatro “G. Comisso”, la 7^ rassegna di concerti primaverili intitolata “Marzo in Musica 2022”. Tre concerti che vedono protagonisti il pianoforte e la musica corale polifonica del ‘500. Domenica 6 marzo, alle ore 17.00, il Duo per pianoforte a quattro mani composto da Mariella Baiocchi e Arturo Pivato inaugurerà la Kermesse con pagine originali di compositrici a cavallo tra ‘800 e ‘900 e compositori come L.V. Beethoven e J. Brahms. Domenica 20 marzo, ore 17.00, sarà la volta della vincitrice del Concorso Nazione di esecuzione pianistica “Ugo Amendola”, Eleonora Dallagnese, che eseguirà musiche di F. Chopin e R. Schumann e, in duo con la sorella Beatrice Dallagnese, musiche di F. Schubert e J. Brahms. Il terzo ed ultimo concerto della Rassegna sarà intitolato “Ecce quomodo moritur justus”, dedicato alla grande musica corale polifonica del periodo quaresimale, magistralmente eseguita dal Coro “Sine Nomine” di Treviso, diretto dal M° Edoardo Cervi. L’appuntamento è per domenica 3 aprile, sempre alle ore 17.00, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Alberto di Zero Branco, saranno eseguiti brani di autori come J. Desprez, G.P. da Palestrina, T.L. de Victoria, O. di Lasso. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con green pass rafforzato e mascherina FFP2. La direzione artistica è affidata al M° Marco Rinaldi. In occasione del concerto di apertura della Rassegna, il giorno 6 marzo, l’Amministrazione Comunale conferirà la cittadinanza onoraria alla professoressa Paola Di Pietrantonio, storica docente di musica presso le Scuole medie di Zero Branco.