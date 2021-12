Natale a Zero, suoni e canti per il Natale

Zero Branco

Tornano a risuonare, nelle chiese del Comune di Zero Branco, le musiche ed i canti della tradizione natalizia nella rassegna “Natale a Zero”, dopo lo stop dello scorso anno dovuto al lockdown sanitario.

Voluta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Unità Patorale Zerotina e Asolo Musica e con il sostegno di Centromarca Banca, la rassegna comprende 4 appuntamenti: 3 concerti nelle chiese del territorio comunale ed un evento speciale per il nuovo anno al Teatro Comisso di Villa Guidini.

In festo Beatae Mariae Virginis è il titolo del primo concerto - mercoledì 8 dicembre alle ore 16.00, nella Chiesa Parrocchiale di Zero Branco – dedicato proprio alla festività dell’Immacolata. Protagonista la Schola Gregoriana Ensemble Armonia di Cordenons, diretta da Carmen Pectu che si pone come obiettivo la valorizzazione e la divulgazione della musica sacra e del canto gregoriano.

Nel 2009 ha ottenuto la fascia d’eccellenza al concorso “Corovivo 09”, con il progetto “Il culto della Theotókos nel rito bizantino e latino”.

Nel 2012 è stata invitata a cantare all’Abbazia di Rosazzo, a conclusione del Seminario Internazionale di Canto Gregoriano “Verbum Resonans” promosso dall’USCI Friuli Venezia Giulia, con la direzione artistica del prof. Nino Albarosa.

Ha collaborato con il coro “In dulci Jubilo” di Bucarest (Romania) nel progetto “Mysterium salutis” in un ciclo di concerti che si sono tenuti in varie città italiane (Roma, Venezia, Aquileia, Sesto al Reghena, Grado). In Vaticano ha cantato nella Basilica di San Pietro.

Ha partecipato ai Quaresimali d’Arte promossi dall’Arcidiocesi di Udine e ai Vespri d’Arte nella Basilica di S. Maria della Salute di Venezia dove, nel maggio 2018, ha partecipato al concerto per i 200 anni del Seminario.

In alternatim, l’organo suonato da Daniele Toffolo, diplomato con il massimo dei voti e lode in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, ha approfondito la sua formazione con illustri concertisti internazionali, tra i quali L.Ghielmi, L.F.Tagliavini, S.Innocenti, D. Roth, M.C. Alain e M. Nosetti. Tra i numerosi riconoscimenti il 1° premio al Concorso Nazionale di Composizione di Bagheria (Pa) nel 2010 ed il 3° premio al Concorso di Composizione “V.V.Carrara” di Bergamo nel 2016. Ha all’attivo diverse produzioni discografiche solistiche con musiche che spaziano dal barocco al ‘900. E’ docente presso la Scuola di Musica “S.Gandino” di Porcia (Pn) e presso la Scuola di Musica della Banda Comunale di Azzano Decimo (Pn). Si occupa di organaria e collabora alla progettazione fonica di nuovi strumenti; è coordinatore responsabile del settore organi presso la Commissione di Musica Sacra della Diocesi di Concordia-Pordenone. Dal 1998 è organista titolare della Cattedrale di Concordia Sagittaria (Ve).

Seguirà domenica 19 dicembre, alle ore 16.00, nella Chiesa di Sant’Alberto, il Coro di Stramare, diretto da Elena Filini, con Snø - Natale di neve, Natale di luce, un concerto in cui si alternano canti della tradizione popolare con autori dei freddi paesi del nord Europa.

Domenica 26 dicembre, sempre alle ore 16.00, nella Chiesa di Scandolara, Pifa di Natale, suggestivo appuntamento con gli strumenti antichi dei Pifari del Doge: pifari, dulciane organo e percussioni per una immersione nel Natale del rinascimento e del barocco.

La rassegna si concluderà sabato 8 gennaio, alle ore 20.45, al Teatro Comisso di Villa Guidini, con il Concerto per il Nuovo Anno: l’Orchestra Filarmonia Veneta diretta da Romolo Gessi, con ospite la straordinaria violoncellista Miriam Prandi, proporrà un programma frizzante e divertente, per augurare in musica un buon anno 2022!

L’ingresso dei concerti nelle chiese è libero e gratuito; per l’8 gennaio, da 5 a 10 €: per tutti gli eventi, obbligo della mascherina e greenpass.

info@asolomusica.com

Mercoledì 8 dicembre, ore 16.00

Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta

di Zero Branco

In festo Beatae Mariae Virginis

Schola gregoriana Ensemble Armonia

Carmen Petcu, direttore

Daniele Toffolo, organo

GREGORIANO Ave Maria

GIROLMO FRESCOBALDI Dai Fiori Musicali “Messa della Madonna”

(1583-1643) Toccata avanti la Messa

Kyrie

Ricercare con obbligo della quinta parte

N.DE GRIGNY Inno “Ave maris stella”

(1672-1703) Plein Jeu

Fugue à 4

Duo

Dialogue sur les Grands Jeux

A.GUILMANT Magnificat op. 41 n. 2

(1837-1911)

FRANZ LISZT Salve regina

(1811-1886)

GREGORIANO Salve regina

A.ESPOSITO Ave Maria di Lourdes

(1913-1981)

A.CARTER Ave Maria di Lourdes

(1937)