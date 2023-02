Una via verso il benessere. La figura di Bruno Gröning

Un percorso verso il benessere psicofisico e un’ esistenza nel segno dell’ armonia con se stessi, il prossimo e la natura. È la via indicata da Bruno Gröning (1906- 1959), laico tedesco di umili origini e dall’ alta spiritualità, popolare in Germania negli anni della ricostruzione postbellica. La figura di Bruno Gröning ed il suo operato sono al centro di una conferenza informativa aperta al pubblico, in programma sulla piattaforma zoom. Appuntamento venerdì 10 febbraio alle 19,30. L’ incontro sarà riproposto domenica 26 marzo alle 11 e venerdì 5 maggio alle 19,30.

La sua eredità vive ancora oggi grazie al “Circolo degli amici di Bruno Gröning”, organizzazione internazionale no profit e libera da appartenenze religiose, e che, nel 2013, ha ricevuto dalla World Peace Prayer Society il riconoscimento internazionale “Polo per la Pace”. “Come nel passato, anche oggi, l’ insegnamento, il sapere trasmesso da Bruno Gröning, mantiene forza ed efficacia ed offre una chiave per liberarsi da disagi e sofferenze e riappropriarsi di quella energia vitale benefica insita in ogni forma di vita”, spiega Graziella Marceddu, responsabile delle pubbliche relazioni del “Circolo degli amici di Bruno Gröning”.

La partecipazione alle conferenze, della durata di circa un’ ora, è libera e gratuita.

Per entrare occorre registrarsi dal seguente link:

t1p.de/it-2023