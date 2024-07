Fant ed Antonello s'incrociano al Mugello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si riaccende il settore della velocità in circuito per Xmotors Team che, il prossimo fine settimana, vedrà due dei suoi piloti incrociare il proprio destino al Mugello Circuit, ad iniziare da un Filippo Fant che si presenterà carico al via del terzo appuntamento con la Porsche Carrera Cup Italia, a caccia di punti pesanti per la classifica. Il pilota di Belluno, a bordo della Porsche 911 GT3 Cup messa a disposizione dal Team Malucelli, ripartirà dalla sesta piazza tra i Rookie e dalla diciannovesima nella generale in un parco partenti che vede al via ben trentatré concorrenti che si danno battaglia ad ogni round. “L'obiettivo del mio fine settimana al Mugello sarà quello di raccogliere i primi punti” – racconta Fant – “dato che nelle due precedenti tappe del campionato ci sono già andato molto vicino. Questa serie è di altissimo livello e dovrò sfruttare al meglio il fatto che questo tracciato è tra i miei preferiti. Dovrò trarre il massimo dalle quattro ore di test del Giovedì, puntando a prendere confidenza con la vettura qui. La qualifica, come sempre, sarà di vitale importanza ma, a differenza di Imola, si riesce a sorpassare più facilmente. Il gran caldo previsto giocherà un ruolo fondamentale, mi riferisco al fattore usura gomme che qui è già elevatissimo di suo.” Stessi giorni, medesimo teatro di sfida anche per i protagonisti del TCR Italy, la massima serie nazionale per le vetture turismo che attira da sempre piloti da tutta l'Europa. Ai nastri di partenza ritroveremo anche Fabio Antonello, pronto a rimettersi al volante della Cupra Leon TCR DSG di RC Motorsport ed a vestire i panni della lepre da inseguire. Il pilota di Cittadella è l'attuale leader del TCR Italy DSG Master, in virtù del doppio sigillo di Pergusa, e comanda le operazioni con diciotto lunghezze di margine sul primo inseguitore. Il gioco degli scarti, dieci i risultati utili, non permette al patavino di dormire sonni tranquilli. Buona anche la fotografia della classifica provvisoria assoluta, rimanendo sempre in ambito DSG, con il pilota sostenuto dalla compagine di Maser che viaggia in settima posizione. “Arriviamo da una trasferta a Pergusa molto impegnativa ma altrettanto proficua” – racconta Antonello – “con la doppia vittoria nel Master ed un buon quinto assoluto tra le DSG. Al Mugello ci sarà ancora più concorrenza, si parla di nuovi arrivi nella nostra categoria e di oltre venti auto in griglia, ma non possiamo che puntare al podio assoluto. Ho già corso qui in passato, una pista tecnica ed impegnativa ma lo è per tutti. Faremo del nostro meglio, cercando di spingere già dal Venerdì per una buona qualifica, determinante per essere performanti nelle due gare.” Appuntamento quindi fissato dal 12 al 14 Luglio al Mugello con le due punte supportate dal sodalizio trevigiano che cercheranno di chiudere con il sorriso prima della pausa estiva.