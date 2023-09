Pronti a ripartire

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il countdown è già cominciato, mancano poche ore all’inizio del nuovo anno scolastico e al campus degli Istituti Filippin è tutto pronto per accogliere gli studenti dei licei internazionali. Riconfermate le scelte metodologiche innovative che il Filippin sta sperimentando ormai da anni: la didattica per ambienti di apprendimento, la valutazione per competenze anziché con voti numerici, i progetti doppio Diploma Italo- Americano e Italo-Britannico e i PTCO (Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento) all’estero. Sono oltre 220 gli studenti che hanno scelto il percorso internazionale dei Licei che si differenziano in tre indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate e Liceo Economico Sociale Si chiama didattica DADA, acronimo di Didattiche per Ambienti di Apprendimento, ed è un metodo basato su una diversa organizzazione degli spazi per dipartimento. Gli studenti si muovono fra le classi in base all’orario delle lezione e raggiungono i docenti nelle aule della relativa materia di insegnamento che vengono personalizzate dagli stessi diventano dei veri e propri laboratori di apprendimento. Uscendo da un ambiente per raggiungerne un altro, i ragazzi scaricano un po' di stanchezza e recuperano la concentrazione. Una metodologia didattica innovativa che La Salle Campus – Istituti Filippin ha adottato già 5 anni fa e che ha confermato i benefici per studenti e docenti. Un cambio di paradigma è stato scelto da tempo anche in tema di valutazione dello studente, con una griglia che non utilizza giudizi numerici ma valuta le competenze acquisite andando ad esplicitare gli obiettivi raggiunti e quelli da migliorare in un’ottica costruttiva e non di mero giudizio fine a se stesso. Sullo sfondo un percorso formativo di respiro internazionale che da sempre ha contraddistinto gli Istituti Filippin. Per il biennio e triennio dei Licei le possibilità formative linguistiche sono tante: Certificazioni Linguistiche, Doppio Diploma Italia-Usa, Doppio Diploma Italo-Britannico IGCSE - A LEVEL, Global Lessons, Stage Linguistici e Study Abroad. Tra questi molti studenti scelgono di intraprendere il Progetto Doppio Diploma Italo-Americano. Una valida opportunità che consiste nell’ottenere insieme maturità italiana e high school americana e che apre le porte a tutte le università anglofone. Nei corsi di studi degli Istituti Filippin, grazie ad un accordo con la statunitense Mater Academy Schools, i ragazzi studiano sei materie in più che permettono loro di raggiungere il diploma statunitense in modo innovativo, flessibile e rigoroso, garantendo gli standard dei migliori college e acquisendo i più alti livelli di competenza per un mercato del lavoro globalizzato. Un'altra innovativa occasione è costituita dal Doppio Diploma Italo-Britannico IGCSE - A LEVEL, riconosciuto in tutti i paesi anglofoni e in un sempre più crescente numero di Stati: dall’estremo Oriente al continente Americano. I Licei preparano gli allievi del biennio a sostenere gli esami internazionali IGCSE, versione internazionale del General Certificate of Secondary Education (GCSE), che gli studenti britannici conseguono dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. Preparano inoltre gli allievi del triennio a sostenere gli A LEVEL, vera e propria maturità britannica. A completare l’offerta, non mancano progetti formativi e attività pomeridiane per incentivare il lavoro di gruppo, proposte di scambi linguistici, studi all’estero e progetti di alternanza scuola lavoro.