Due giovanissime trevigiane si sfideranno a colpi di forbici e spazzole

Due studentesse trevigiane saranno protagoniste della più importante rassegna di acconciatura grazie a Confartigianato. Giorgia Bedin e Matilde Masier, al secondo anno dell’indirizzo acconciatura dell’istituto “Brandolini Rota” di Oderzo, sono state selezionate per essere sul palco di HAIR RING SELECTED 2023 nell’ambito di COSMOPROF WORLDWILDE BOLOGNA, la rassegna di riferimento del settore.

Per questa edizione Confartigianato Imprese Marca Trevigiana unitamente all’istituto Engim sfp Brandolini Rota di Oderzo, ha organizzato, a fine gennaio, una selezione sotto l’occhio attento di una qualificata giuria composta da soci, professionisti del benessere. A fronte delle valutazioni espresse i curatori nazionali dell’evento hanno scelto tra le migliaia di candidature pervenute le due giovanissime trevigiane che si sfideranno a colpi di forbici e spazzole con altri 22 hairstylist provenienti da tutto il territorio nazionale.

“Con grande soddisfazione – afferma Gianantonio Papa, presidente del gruppo benessere di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – due giovani della Marca, da noi individuate, saliranno sul palco di Hair Ring Selected per dare conto della loro abilità, della loro capacità creativa. Il nostro territorio si conferma una fucina di creatori di tendenze per la moda capelli. Si tratta di un’attestazione di come la collaborazione tra associazione e mondo della scuola favorisca la possibilità di dare visibilità a studenti talentuosi, ad avviarli alla professione oltre che con competenze con uno slancio motivazionale significativo, riconosciuto da accreditati maestri acconciatori”.

A prescindere dall’esito della rassegna le due future professioniste avranno la possibilità di seguire gratuitamente dei corsi di formazione di alto profilo organizzati da Cosmetica Italia e dal Poliestetico di Milano sulle caratteriste dei capelli e sulla corretta gestione del salone.

Da oltre 10 anni Cosmoprof e Camera Italiana dell’Acconciatura organizzano un evento dedicato ai giovani finalizzato a supportare i ragazzi nell’individuazione dei propri talenti e della trasformazione in azione del proprio potenziale.