Coldiretti: 4 incontri on line per il settore vitivinicolo

L’universo viticolo in 4 incontri di approfondimento, voluti da Coldiretti Treviso da vivere dalle proprie aziende per incontrare i massimi esperti del settore, dai rappresentanti del Consorzio di tutela del Prosecco doc a quelli di Avepa, da quelli di Condifesa a quelli dell’Ispettorato Centrale repressioni frodi. “Nei primi due incontri si parlerà di viticoltura sostenibile, di schedario vitivinicolo e di Ocm Vino – sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – si affronteranno quindi dei temi fondamentali per le nostre imprese. Nel terzo seminario on line si affronteranno le tematiche delle assicurazioni e dei fondi mutualistici contro le calamità e nel quarto e ultimo incontro si incontrerà l’ICQRF”. Tutti gli incontri si svolgeranno di giovedì alle ore 17 e per parteciparvi basterà cliccare sul link che si trova anche sulle pagine face book di Coldiretti Treviso oltre che sul sito nella news degli eventi. Qui sotto ecco le specifiche di ogni incontro con gli ospiti relatori:

Giovedì 21 gennaio su LO SCHEDARIO VITIVINICOLO E L’OCM VINO

Anticipazioni e novità per il 2021 a cura di: Dr. Pietro Salvadori – Avepa Treviso, Dr. Lucio Della Bianca – Avepa Treviso

meet.google.com/vse-frir-ttf

Giovedì 28 gennaio su ASSICURAZIONI E FONDI MUTUALISTICI CONTRO LE CALAMITÀ

Un’opportunità da cogliere A cura di: Dr. Filippo Codato -Consorzio Difesa Treviso e Belluno

meet.google.com/hsf-xnqx-xak

Giovedì 04 febbraio INCONTRO CON ICQRF

Aggiornamento normativo settore vitivinicolo e servizi telematici A cura di: Ispettorato Centrale Repressione Frodi Susegana

meet.google.com/gfo-vaxr-txb