Arte della ceramica: boom nei nuovi corsi

Settembre è il mese delle iscrizioni, dei nuovi corsi, delle partenze. A Treviso Ceramikando, il laboratorio artistico di ceramica ideato 7 anni fa e diretto dal maestro Cristiano Pasqual, docente diplomato all’Accademia di belle arti, registra il boom di iscrizioni. La passione per la manualità e la ceramica sembra essere, a giudicare dal fervore del laboratorio, una novità del post - Covid. “Ho alcuni allievi – spiega Cristiano Pasqual - che si sono avvicinati all’artigianalità proprio in questo periodo Covid, alla riscoperta del fare, del piacere di creare un qualcosa con le proprie mani. Il lavoro che si fa in laboratorio, di fatto, è un’arteterapia che in questo tempo di ansie e di pandemia fa il suo effetto e contribuisce a dare benessere ai corsisti”.

Un laboratorio di ceramica che attrae pubblico da fuori comune di ogni età. Da fine mese parte il progetto workshop in collaborazione con Bloom, in centro storico: due eccellenze insieme per il rilancio del centro.

Ceramikando è l’unico spazio didattico di Treviso (si trova in viale Fratelli Cairoli) che funziona a pieno ritmo, organizzato su turni e su giorni settimanali che offre la possibilità a qualsiasi soggetto, di qualsiasi età e formazione, di imparare a modellare e progettare con l’argilla, applicando le tecniche di costruzione manuale del colombino e della lastra. L’apprendimento è completo e riguarda anche la decorazione con smalti, ossidi e cristalline, ovvero tutte le tecniche che rendono impermeabile la ceramica. Da questo mese, parte un nuovo progetto in collaborazione con Bloom, il noto locale del centro. Cristiano Pasqual per Ceramikando e Mattia Longhin per Bloom, due realtà di eccellenza, si mettono insieme per il rilancio del centro storico. Ogni quindici giorni , si potrà sperimentare, all’interno di Bloom, la manipolazione dell’argilla in un innovativo connubio tra artigianalità e degustazione di tè orientali con la possibilità di crearsi la propria tazza da tè.

A luglio, uno dei più giovani allievi di Ceramikando, Tommaso di soli 14 anni, approdato all’arte della ceramica proprio per combattere il “disagio da Covid”, ha esposto una propria creazione artistica (il Mandala) in un negozio del centro di Montebelluna nell’ambito del progetto visioni urbane.

Per saperne di più:

https://instagram.com/ceram1kando?utm_medium=copy_link

https://www.ceram1kando.it/attivita/chi-siamo/

Posto su prenotazione e con green pass o tampone. Per iscrizioni info@ceram1kando.it, tel 3357800780

Treviso, 17 settembre 2021