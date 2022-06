Came è alla ricerca di nuove figure professionali che formerà nella sua Accademy

CAME - azienda Made in Italy con filiali in tutto il mondo e leader nel settore dell’automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici – è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nella divisione IT e ICT, e poi formarle attraverso la CAME Academy for Talent. I candidati saranno selezionati nel mese di giugno e inseriti subito in azienda attraverso contratti a tempo indeterminato; la fase di formazione, invece, partirà a luglio e prevederà 260 ore di formazione tra corsi tecnici e soft skills. Randstad – prima realtà a livello mondiale nel settore delle risorse umane - collaborerà al progetto partecipando alla selezione e all’assessment dei candidati, e organizzando alcuni dei corsi di formazione.

“Siamo particolarmente entusiasti – commenta Stefano Salis, Direttore HR del Gruppo CAME – di far partire questo progetto che potenzierà il nostro reparto IT, importantissimo per tutto il Gruppo. Si tratta di un programma unico nel suo genere perché i candidati selezionati saranno assunti direttamente a tempo indeterminato in CAME e solo in seguito inizieranno la fase di formazione. Per l’azienda si tratta di un atto di responsabilità e sostenibilità sociale importante: a partire da luglio, infatti, queste figure diventeranno ufficialmente nostri colleghi e avranno l’occasione di lavorare non solo a progetti nazionali ma anche internazionali collaborando con le filiali del Gruppo presenti in 20 Paesi nel mondo. Questa iniziativa, inoltre, va ad affiancare l’attività di ricerca di profili specializzati in innovazione digitale che abbiamo avviato a maggio e che sono tutt’ora in corso”

Per tutto il mese di giugno, CAME raccoglierà le candidature attraverso il sito dedicato all’Academy for Talent: non ci sono limiti alle candidature e al termine del periodo di invio saranno selezionati i 12 migliori profili per una fase di assessment che durerà un’intera giornata. Attraverso l’utilizzo di test psicoattitudinali e attività di role playing in presenza di assessor interni ed esterni, saranno valutate le potenzialità dei candidati e verranno scelti i 6 profili che saranno inseriti direttamente in azienda e che prenderanno parte, a partire dall’11 luglio, alla CAME Academy For Talent. Nel corso delle sei settimane e mezzo successive, i nuovi collaboratori di CAME usufruiranno di 180 ore di formazione tecnica grazie al contributo dei professionisti altamente specializzati di CAME, e di 80 ore di corsi su soft skills erogate direttamente da Randstad.

CAME

CAME è brand di riferimento e partner globale per soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone. Il Gruppo progetta e produce automazioni per ingressi, sistemi di videocitofonia, termoregolazione, sistemi di home automation e antintrusione e porte sezionali per ambienti residenziali e industriali. Offre anche soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli ambienti collettivi.

Con una storia di 50 anni alle spalle, e un’esperienza ancor più lunga grazie alle aziende che oggi ne fanno parte, il Gruppo fondato da Paolo Menuzzo, oggi Presidente della holding CAME Group, ha il suo Headquarters a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, e possiede 11 stabilimenti produttivi in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Turchia e Brasile. Andrea Menuzzo, figlio del fondatore, è il Presidente di CAME S.p.A. La società conta 1.750 dipendenti, presidia il mercato con filiali in 20 Paesi e grazie a partner e distributori commerciali opera in 118 Paesi in tutto il mondo. Nel 2021 ha registrato un fatturato di 260 milioni di euro.