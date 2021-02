Al via corso per diventare sommelier AIS

AIS Veneto potenzia la propria offerta formativa abbinando ai nuovi corsi in presenza, in partenza nel mese di aprile, anche dei corsi online. 3 livelli, 15 cicli formativi online e 12 in presenza, l’offerta AIS Veneto è più ampia che mai. Dei 27 corsi in partenza per formare appassionati e operatori ben 15 si svolgeranno in modalità online. Al corso di primo livello, a partire da quest’anno si aggiunge anche il 2° livello nella stessa modalità, con le voci dei docenti protagonisti direttamente dalle più importanti zone vitivinicole d'Italia. L'offerta formativa online si completerà con il 3° livello che si terrà a settembre con una nuovissima full immersion nel mondo dell'abbinamento cibo-vino. È infatti prevista una serie di cene guidate nei ristoranti, che trasformerà il corso in una vera e propria esperienza nel mondo della gastronomia.

Per chi invece desidera la formula tradizionale in presenza, sono previsti 12 corsi con posti limitati, in tutte le province del Veneto.

1° Livello ONLINE Marzo 2021 Treviso - HOTEL MAGGIOR CONSIGLIO

1° Livello ONLINE Marzo 2021 Conegliano - HOTEL RELAIS LE BETULLE

1° Livello ONLINE Marzo 2021 Castelfranco - IPSSAR "GIUSEPPE MAFFIOLI"

Come si svolge

Il primo livello prende in esame argomenti di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica della degustazione.

Il corso di 1° Livello Online si sviluppa in 11 incontri online di 60 minuti (2 moduli per incontro) e 8 incontri in sala di 120 minuti con degustazione guidata (compresa una visita in una azienda vitivinicola), per un totale di 19 lezioni. È un corso studiato per ottimizzare i tempi senza rinunciare alla qualità della formazione che da sempre contraddistigue AIS. Alla flessibilità e all'interattività tipiche della formazione a distanza è unita l'indispensabile attività di training che si sviluppa nelle sessioni di degustazioni dal vivo. Tutti gli interventi sono affidati a relatori abilitati AIS, inoltre un tutor accompagnerà ogni allievo nel suo personale percorso. E il materiale didattico viene recapitato direttamente a casa del corsista.

Gli orari e la frequenza

Gli incontri online si svolgono dalle 20:00 alle 21:00 mentre gli incontri in aula hanno orari diversificati. Il dettaglio di orario, date e contenuti è consultabile nel calendario delle lezioni. La frequenza alle 8 lezioni offline in sala è obbligatoria. L'accesso alle lezioni online è consentito anche in modalità differita per un periodo di 15 giorni successivi alla data programmata nel calendario degli incontri. Le lezioni offline perse possono tuttavia essere recuperate in altre sedi di AIS Veneto diverse da quella del corso di appartenenza entro e non oltre la fine del corso, attraverso il servizio di prenotazione dal portale.

Tutte le informazioni relative ai corsi e all'iscrizione sono disponibili sul sito: www.aisveneto.it/corsi