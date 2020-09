Aperte le iscrizioni per l’alta formazione nel turismo e ristorazione

Settembre tempo di iscrizioni e di scelte. Giovedi 10 settembre, alle ore 10,45, presso la sede di Confcommercio Treviso (via Venier 55), verrà presentata la nuova edizione del corso di alta formazione nel turismo e nella ristorazione proposto dal nuovo ITS di Treviso-Villorba che coniuga teoria e pratica in azienda. Si tratta di una grande opportunità formativa e lavorativa ancora poco conosciuta. Interverrà, tra i vari, una studentessa trevigiana del primo anno.

L’ITS Academy Turismo del Veneto riparte – pur in epoca Covid 19- con il nuovo anno formativo e apre il bando per il biennio dedicato al Restaurant Business Management, orientato alla forte vocazione enogastronomica e turistica del territorio.

La provincia di Treviso sostiene la propria offerta formativa con un fiore all’occhiello della formazione tecnica professionale che offre un eccellente percorso post diploma, alternativo all’Università, che garantisce un’entrata immediata nel mondo del lavoro ed uno stretto legame con le imprese turistiche e della ristorazione.

La presentazione del corso, alla presenza dei soggetti Istituzionali partner del progetto, avverrà con la conferenza stampa, aperta anche a docenti e studenti interessati nel rispetto delle regole sanitarie, convocata per:

L’ ITS Academy Turismo Veneto, con il supporto della Regione Veneto, delle istituzioni locali, dei soci fondatori e dei soci partner, sta diventando un polo di riferimento per il sistema formativo all’avanguardia nel settore turistico con 5 sedi in Veneto di cui una, nella provincia di Treviso, a Villorba ospitata presso l’Istituto Alberini con il percorso di Restaurant Business Management.

I percorsi di alta formazione tecnica post diploma riescono a coniugare la parte formativa con l’esperienza diretta in azienda proponendo, nel piano di studi, circa il 50% del tempo dedicato all’aula e altrettanto allo stage formativo, in Italia e all’Estero, rendendo immediatamente spendibile il diploma acquisito.

Le sedi disponibili per l’alta formazione sono anche Jesolo, Asiago, Bardolino, Valeggio sul Mincio e Villorba di Treviso. www.itsturismo.it