Corso di Orticultura: “Come coltivare l’orto, dalla semina al raccolto”

Dopo il successo ottenuto nel 2020 con il 1° corso di potatura degli alberi da frutto, l’Amministrazione Comunale di Farra di Soligo ha organizzato, con inizio lunedì 28 marzo p.v., il 1° corso di orticoltura “Come coltivare l’orto: dalla semina al raccolto”.

Il corso è stato istituito grazie alla preziosa collaborazione con l’Istitiuto Superiore Agrario “Antonio Della Lucia” di Feltre, e sarà tenuto dal Prof. Alessandro Gallon, docente della scuola.

L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, si articolerà in tre lezioni teoriche, che si svolgeranno nei giorni 28 marzo, 4 e 11 aprile alle ore 20.30 presso l’Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo e da prove pratiche in campo. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 marzo p.v. all’Ufficio Commercio (protocollo@farra.it) oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Farra di Soligo, compilando apposito modulo di adesione pubblicato sul sito del Comune. Per informazioni è possibile telefonare al n° 0438.901519.



“Il nostro obiettivo” afferma l’Assessore all’Agricoltura Silvia Spadetto “è quello di stimolare l’interesse e la passione per la coltivazione dell’orto casalingo dopo aver appreso nozioni teoriche e tecniche. E perché no, anche dare risposta ad un hobby molto praticato nella nostra zona”.

“Sono molto grato all’Istituto Agrario di Feltre” continua il Sindaco Mattia Perencin “che ha subito accettato con entusiasmo la nostra proposta, visto anche essere numerosi gli studenti di Farra che hanno frequentato la scuola negli anni e che continuano a frequentarla. Inoltre, visto il successo ottenuto nel 2020, stiamo già valutando di organizzare nuovamente il corso di potatura degli albero da frutto nel secondo semestre dell’anno, per dare ulteriori opportunità formative ai nostri cittadini".