Corsi di formazione in ambito Food&Beverage

Corsi di formazione di ambito FOOD&BEVERAGE – Anno Accademico 2020/21

Accademia delle Professioni si occupa di formazione professionale con focus anche nell’ambito Food&Beverage e offre percorsi formativi secondo standard EQF (sistema univoco per il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali dei cittadini dei paesi europei).



Numerose le storie di successo legate ad Accademia tutte accumunate da tre fattori la necessità di dare una svolta alla propria vita, il desiderio di valorizzare una passione fino a trasformarla in un mestiere e il bisogno di una formazione specializzata e riconosciuta. Da Matteo che, dopo un percorso professionale in cucine rinomate, decide di aprire il proprio ristorante; a Fabrizio con un passato da Capotreno delle FS ora Chef e F&B Consultant; fino a Nathalie venuta in Italia dal Libano per amore della cucina e poi diventata Chef della Nazionale di Biathlon.

L’ampio portfolio di partner convenzionati operanti nei settori enogastronomico e ricettivo (anche a livello internazionale), permette agli allievi di confrontarsi con i migliori professionisti del settore, nonché di collaborare con realtà d’eccellenza, molte delle quali citate nella Guida Michelin e nella Guida Gambero Rosso.

Attualmente Accademia delle Professioni è presente in tre regioni: Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Le sette sedi di: Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Verona, Bologna e Carate Brianza (MB) offrono percorsi pratici grazie ai laboratori dotati di strumentazioni d’avanguardia.

Una delle mission di Accademia delle Professioni è quella di valorizzare la cucina italiana nel mondo, le sue straordinarie materie prime, i suoi valori, oltre alla stupefacente rete di artigiani che da sempre promuovono le tradizioni agroalimentari e le eccellenze del nostro Paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accademia delle Professioni lavora stabilmente anche a stretto contatto con una fitta rete di partner istituzionali. E’ titolare di una

convenzione con l’Università degli Studi di Padova e coopera attivamente con l’Istituto Oncologico Veneto (IOV), per la

realizzazione di progetti ed eventi a favore di una sana e corretta cultura alimentare e, infine, ospita nelle proprie sedi alcune delle più

prestigiose associazioni di categoria come: la Federazione Italiana Cuochi e l’Associazione Italiana Barman e Sostenitori (AIBES). È

accreditata da Apple come “Ente Istituzione Educational” ed è tra i soci di TAG - Talent Garden.