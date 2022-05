Al via corsi gratuiti per Assistente Famigliare: colf, baby sitter, badante

L'“Assistente familiare”, è un lavoratore che svolge prestazioni di aiuto alla persona - assistendola nelle attività della vita quotidiana - contribuendo al benessere psico-fisico dell’assistito, ma anche al mantenimento e al recupero dell’autonomia fisica e psichica della persona, riducendo i rischi di isolamento.

Engim Veneto e Assindatacolf promuovono tre corsi gratuiti per diventare un ASSISTENTE FAMILIARE esperto: BADANTE, COLF E BABYSITTER.

Il percorso formativo realizza – in un campo in cui l’offerta di persone qualificate è irrisoria - concrete opportunità di impiego per figure professionali che si inseriscono in un quadro in cui la domanda da parte delle famiglie e delle strutture sociosanitarie è altissima, anche in ragione del progressivo invecchiamento demografico, che va di pari passo con l’aumento di patologie cronico-debilitanti.

Tre percorsi di formazione pratico-teorici gratuiti nelle sedi Engim Veneto a Oderzo (Tv), per diventare un Assistente Familiare professionista scegliendo tra Colf, baby sitter e assistente alla persona anziana o disabile.

Un’opportunità per valorizzare le competenze di chi, ogni giorno, si occupa con passione e dedizione dell'assistenza ai nostri familiari siano essi anziani o bambini.

Lavorare come #assistentefamiliare è una professionalità che richiede competenze ad hoc e conoscenze specifiche, non sempre acquisibili con la sola esperienza.

I percorsi proposti riguardano tre figure ossia:

L’opportunità interessante per i candidati è che a seguito del percorso i loro nominativi verranno inseriti negli elenchi comunali a disposizione delle famiglie che ricercano personale specializzato garantendo alle persone visibilità e lavoro adeguatamente remunerato e riconosciuto.

I corsi si terranno nelle sedi ENGIM Veneto a Oderzo e si rivolgono a tutte le persone, senza limiti di età che intendono svolgere questa professione.

servizilavoro@engimve.it - tel. 340 3396010

veneto.engim.org/corsi per adulti