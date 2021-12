Al via a Treviso il corso per diventare Oss

La Regione Veneto ha programmato l’attivazione di alcuni percorsi che permetteranno agli interessati di raggiungere la qualifica di OSS Operatore Socio Sanitario e poter intraprendere questa professione. Un’opportunità lavorativa importante proposta dalla scuola di formazione professionale “Leonardo da Vinci” di Treviso presso la quale sarà possibile iscriversi entro il giorno 14 dicembre per poter sostenere la prova di accesso al corso che si terrà il giorno successivo alle ore 10.00 in via Fonderia n.43. I posti disponibili per conseguire l’attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio-Sanitario sono 30 e la formazione si divide in attività formative teoriche della durata di 480 ore e attività formative pratiche della durata di 520 ore. Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso, l’attività formativa in presenza sarà integrata anche con la formazione a distanza (FAD) e con periodi di stage formativo presso le strutture del territorio. Per l’iscrizione al corso è necessario essere in possesso della licenza media, mentre i cittadini stranieri dovranno possedere il certificato di competenza linguistica. Ai corsi possono partecipare sia le persone occupate che le persone disoccupate per le quali la Giunta regionale valuta periodicamente la possibilità di sostenere la partecipazione al percorso formativo attraverso l’erogazione di un voucher formativo individuale cofinanziato dal POR FSE.

Per informazioni: www.accademiaformaprof.com – segreteria@cfpleonardodavinci.com oppure telefonare al numero 0422406760.