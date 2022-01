Lezioni sulla gestione della media e piccola impresa per giovani non ancora occupati

Quali sono le competenze necessarie per guidare una piccola o media impresa in questi tempi pieni di incertezza? A questa domanda darà risposta il percorso di formazione promosso da Confartigianato Marca Trevigiana Formazione che prenderà avvio agli inizi del mese di marzo.

64 ore di formazione, suddivise in otto sabati, destinate a giovani non ancora occupati che vogliono investire nella loro preparazione per candidarsi ad un ruolo da protagonisti all’interno di una delle moltissime PMI del territorio, seconde generazioni che stanno prendendo in mano l’azienda oltre che capitani di impresa che vogliono aggiornare il proprio bagaglio per accrescere le capacità imprenditoriali di cui dispongono.

Partendo dagli scenari economici e sociali e dai principali trend macroeconomici si tratterà di pianificazione strategico-finanziaria e del rapporto con gli istituti di credito. A seguire si entrerà nel merito delle competenze trasversali, quelle necessarie per la gestione dei collaboratori e per la costruzione di un vero e proprio team. In conclusione troveranno spazio la cultura digitale e i social media, l’organizzazione aziendale attraverso lean e agile management. Una giornata sarà dedicata al marketing scientifico con Francesco Sordi, fondatore di Surf the Market, società di consulenza specializzata.

L’iscrizione al percorso gode di un prezzo early bird fortemente scontato fino al 4 febbraio.

Informazioni e iscrizioni su www.confartigianatoformazione.tv, chiamando Confartigianato Formazione al numero 0422.433250 o scrivendo a info@confartigianatoformazione.tv.