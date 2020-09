Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare: aperte le iscrizioni ai corsi biennali

L’Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare eroga corsi che offrono una specializzazione tecnica di durata biennale ai quali si può accedere dopo la maturità. È una formazione terziaria professionalizzante alternativa all’università.

Figura professionale

Il percorso ITS è un corso di formazione interdisciplinare volto ad approfondire le peculiarità dei prodotti agroalimentari “made in Italy” approfondendone l’intera filiera, dalla produzione alla loro commercializzazione. Il corso mira alla formazione di esperti nelle caratteristiche delle produzioni italiane tipiche e biologiche, pronti ad affiancare i processi di vendita attraverso i canali di distribuzione internazionali, con un occhio alla promozione del territorio di provenienza.

Viene dato ampio spazio allo sviluppo delle capacità personali proprie e delle soft skills, attraverso modalità di cooperative learning e team working. Lo studente svilupperà in particolare:

L’attitudine alla gestione delle relazioni con il team di lavoro e il cliente esterno;

La capacità organizzative;

La capacità di affrontamento di varianze (problem solving);

La capacità di indagine analisi e sintesi per la definizione di nuove linee d’azione;

La capacità di autovalutazione dei risultati ottenuti;

La capacità creative per l’aggiornamento di siti WEB e comunicazione via Social Network.

Tutte figure professionali dotate delle competenze attualmente richieste dal mondo del lavoro.

Gli studenti svolgono 900 ore di lezione e 900 ore di tirocinio pratico direttamente in azienda.

Sono circa 200 le aziende delle province venete che hanno accolto in stage gli studenti in questi anni. Solo per fare qualche nome AIA, Antico Molino Rosso, AVEPA, Cantina di Soave, Macinazione Lendinara, Olearia del Garda, Pasqua Vigneti e Cantine, Consorzio Agrario del Nordest, Bocon, Lattebusche, Latteria di Soligo, Asolo Dolce,…

E anche quest’anno diversi candidati hanno ricevuto proposte di lavoro dall’azienda dove erano ospitati durante il tirocinio mentre alcuni studenti hanno scelto la via dell’auto-imprenditorialità.

Le iscrizioni dei nuovi corsi 2020/2022 che partiranno ad ottobre, chiudono il 19 settembre:

Agribusiness Manager per le produzioni biologiche, due sedi – Padova e Buttapietra (Vr)

Agribusiness & Marketing Manager, due sedi - Verona e Conegliano (Tv)

Agribusiness Manager per la salvaguardia dell’ambiente, sede di Conegliano (Tv).

I contenuti dei corsi dell’ITS sono definiti in accordo con le aziende, centri di ricerca ed enti di formazione, calibrati di anno in anno in base alle esigenze sempre più dinamiche del mercato del lavoro. E i docenti provengono per il 70% dal mondo del lavoro, dando così ai percorsi formativi un’impronta più ravvicinata all’ambito produttivo.

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY” di Conegliano, unica del settore in

Veneto, specializza personale altamente qualificato nel settore agro-alimentare e vitivinicolo.

È costituita da Istituzioni scolastiche, Enti locali, Università, Enti di formazione e aziende e offre un percorso formativo che si evolve secondo le esigenze del mercato del lavoro.



Il corso è di alta specializzazione e consente di ottenere, dopo due anni di frequenza, un DIPLOMA STATALE DI TECNICO SUPERIORE,

corrispondente al 5° livello EQF.

Il “Tecnico superiore per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari” è esperto in marketing e comunicazione

e ha competenze nella gestione della qualità e nel campo della valorizzazione dei prodotti agro-alimentari. Organizza la commercializzazione e la rete di vendita, in ambito nazionale ed internazionale. Gestisce le relazioni con i clienti e media, rileva le analisi di mercato delle tendenze dei consumatori e organizza il personale addetto alle vendite.

Per informazioni www.itsagroalimentareveneto.it.