Coaching, supporto psicologico e psicofisico per gli imprenditori: laboratorio on line

Lunedì 12 Aprile il primo appuntamento del nuovo percorso di formazione di Confapi Venezia e Confapi Treviso rivolto agli imprenditori con lo scopo di sostenerli con attività di coaching, supporto psicologico e psicofisico.

Prenderà avvio il prossimo lunedì 12 aprile, in modalità online, l’innovativo laboratorio di Confapi Venezia e Confapi Treviso “Superare o Subire? Principi e metodi pratici per raggiungere il tuo massimo potenziale: relazione, emozioni, empatia”, rivolto agli imprenditori con lo scopo di sostenerli con attività di coaching, supporto psicologico e psicofisico.

Il percorso formativo prevede un ciclo di sei incontri, il lunedì in orario 17.30-19.30, fino a lunedì 17 maggio 2021 e si svilupperà su tre macroaree di intervento (relazione, emozione, empatia) e offrirà ai partecipanti l’occasione di riflettere in modo trasversale sui propri valori e obiettivi di crescita.

Lo scopo del laboratorio è quello di sostenere gli imprenditori e i loro collaboratori con attività formative finalizzate a migliorare le performance di vita e professionali.

Sarà tenuto da tre Professionisti specializzati in precisi ambiti e competenze: Josè Alberto Casonato, Life Coach professionista, nel primo appuntamento tratterà l’argomento “Saper anticipare” - Rafforzare mente e corpo per affrontare lucidamente e proattivamente le sfide; Domasa Padovan, Psicologa e Psicoterapeuta affronterà il tema “Saper gestire” - Trovare le risorse personali per gestire le sfide della vita; infine Eleonora Pizzutti, Business Coach professionista, spronerà i partecipanti nel “SAPER DECIDERE” - L’intelligenza emotiva per raggiungere gli obiettivi di oggi e di domani. A coordinare il laboratorio sarà Monica Ruocco, Coach Business Career Corporate, Soft Skills Trainer, specializzata nell’allenare le persone a lavorare insieme felicemente.

Con 12 ore di formazione qualificata online il Gruppo offre la possibilità di acquisire strumenti immediatamente utilizzabili, anche con un’ora di consulenza gratuita con professionisti specializzati. Il business lunch concluderà l’esperienza.

L’iniziativa nasce dal confronto di idee e programmi del Gruppo SOS, Strategie Obiettivi e Soluzioni, delle Associazioni delle PMI di Venezia e Treviso, il team multidisciplinare costituito per dare continuità al Gruppo di Lavoro dedicato al “SelfHelp” nato nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Disturbi d’ansia, depressione, somatizzazioni, declino cognitivo, alterazioni del sonno, sono solo alcuni dei sintomi riscontrati nei mesi di pandemia, soprattutto in chi ricopre ruoli di responsabilità, come gli imprenditori.