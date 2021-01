Scuola di Formazione Politica - lezioni on line

Una Scuola Politica, aperta a tutti e libera, senza nessun pregiudizio sull'appartenenza, orientata agli strumenti più che alle opinioni. La buona politica, quella con la “P” maiuscola, trova sempre chi ama impegnarsi e dedicarle del tempo! E’ proprio con questo spirito, cioè quello di far emergere le opportunità e le criticità della pubblica amministrazione che inizia la IV° edizione della “Scuola di Formazione Politica a cura delle associazioni Il Circolo Veneto e Cashmere. Il quarto anno è segnato dal Covid, e quindi si è ripensato al sistema organizzativo rimandando a Gennaio 2021 la partenza e con lezioni rigorosamente da remoto (Piattaforma Zoom) a partire dal 25 Gennaio 2021.

Il programma, di quest'anno, si strutturerà in 8 video-lezioni, da un ora e mezza, ogni II° e IV° Lunedi del mese, dalle 20.00 alle 21.30. Sarà inoltre data la possibilità in caso di assenza di ricevere su richiesta la registrazione della lezione e verso la fine dell'attività formativa sarà prevista una visita formativa politico-culturale in un luogo istituzionale (evento in via di definizione a primavera).

Gli argomenti e le materie, con docenti professionisti (avvocati, manager, esperti e consulenti) saranno:

- “LINEE GUIDA ALL’ENTE COMUNALE”: I compiti del Comune e il ruolo dei cittadini

- “LA COMUNICAZIONE POLITICA E I SOCIAL”: L’era dei siti web e dei social media

- “IL CAMBIO DI PASSO DELLA COMUNIC-AZIONE NEL MONDO DELLA POLITICA”: Parlare, Comunicare, Soddisfare e Con-vincere…

- “INVESTIMENTI PUBBLICI DEI COMUNI E FINANZIAMENTI EUROPEI”: Programmi, misure, bandi, investimenti e casi virtuosi.

- “FINANZA PUBBLICA ED ECONOMIA URBANA: I BILANCI DEGLI ENTI LOCALI”: Dalle scienze delle finanze, all’armonizzazione dei bilanci e alla riforma delle aziende partecipate.

- “LA COMUNICAZIONE POLITICA E LE CAMPAGNE ELETTORALI”: L’era di internet e i metodi tradizionali Attivit

- “SOCIAL MEDIA MARKETING”: Trend e Target: gli strumenti di comunicazione

- “POLITICA: L’EVOLUZIONE DI COLORI E IDEE PER UNA BUONA POLITICA”: Coscienza e conoscenza dei valori, delle identità e della cultura politica.