A Treviso al via un corso gratuito per diventare badante

Professione badante: torna a Treviso la formazione gratuita di Assindatcolf per personale domestico che sappia assistere con cura la persona anziana o a ridotta autonomia nel suo domicilio.

Il corso inizia giovedì 28 aprile 2022, con un calendario di lezioni da 64 ore complessive, che si concluderà il 23 giugno 2022. Il corso è aperto ad aspiranti badanti, e anche a chi, già impiegato nel settore dell’assistenza alla persona, vuole migliorare competenza e professionalità.

Seguiti da uno staff di esperti, i partecipanti si confrontano con moduli di teoria e di laboratorio pratico, per imparare a regola d’arte sia le mansioni legate alla casa, tra cui lo stiro, il guardaroba e la preparazione del pasto, sia le attività proprie dell’assistenza, tra cui la mobilizzazione e il mantenimento dell’autonomia e la dimensione sociale.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 a Treviso, Loc. Selvana, Via Zanella n. 9. Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass valido.

A tutti i partecipanti che frequentano almeno l’80% delle ore è rilasciato l’attestato di partecipazione, da inserire nel proprio C.V.

L’attestato è inoltre requisito per l’ammissione all’esame di certificazione delle competenze, la “patente di qualità” secondo la Norma Tecnica Uni 11766:2019

Per informazioni e iscrizioni

Assindatcolf Treviso tel. 0422/591043 – email treviso@assindatcolf.it

Formazione Assindatcolf cellulare 3338348571 - email formazione@assindatcolf.it