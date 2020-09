A Treviso Corso gratuito di Formazione Digitale per donne disoccupate

In un mondo sempre più digitale, che molto spesso vede le donne messe in secondo piano, prende il via un corso per incentivare l’occupazione femminile, grazie al bando “Il Veneto delle donne”, che ha finanziato il progetto “Fabwoman per il rilancio economico”, che si svolgerà a Treviso ed è rivolto a donne disoccupate o inattive.

Il progetto si propone di raggiungere questo scopo trasmettendo alle destinatarie competenze sia trasversali sia tecnico specialistiche. Il progetto prevede la scelta tra un percorso “Verso l'impresa”, che intende fornire alle partecipanti informazioni e strumenti per passare da un’idea imprenditoriale alla sua realizzazione ed un percorso “Verso il lavoro” nel quale saranno promosse attività di coaching per la valorizzazione e valutazione delle competenze, interventi formativi per l'acquisizione di conoscenze in settori digitali (web developer, digital marketing, manifattura digitale) e percorsi di accompagnamento al lavoro dipendente attraverso tirocini. Entrambi i percorsi prevedono la possibilità di partecipare all' intervento “elevator camp”, dove si affineranno le competenze di public speaking attraverso metodologie esperienziali e di gestione/valorizzazione delle emozioni, Sarà inoltre possibile chiedere un “voucher di connessione” del valore massimo di 250 euro per agevolare l’inserimento lavorativo in modalità smartworking. Non mancheranno, infine, interventi per la promozione delle discipline “STEM” rivolti alle studentesse delle scuole superiori.

DONNE DISOCCUPATE E LAVORI DIGITALI,A TREVISO OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE E IMPIEGO CON FABWOMAN

Web developer, digital marketing, manifattura digitale, anche come autoimpiego, inizio delle attività 12 ottobre 2020

Per partecipare basterà scaricare la domanda sul sito www.formaset.com e consegnarla compilata e sottoscritta a Formaset Scarl, Via Torre Belfredo, 13, 30174 Venezia Mestre oppure inviarla all’indirizzo fabwoman@formaset.com. La selezione avverrà in base ad un colloquio di tipo attitudinale e motivazionale. Le attività di coaching individuale delle prime allieve selezionate avverranno su appuntamento a partire dal 12 ottobre 2020. Per maggiori informazioni consultare il sito www.formaset.com o chiamare il numero 0415067130.