Al via corsi di formazione per disoccupati, gratuiti e retribuiti

Pianeta Formazione organizza corsi di formazione finanziati dalla regione Veneto per disoccupati e inoccupati, ovvero per quelle categorie di persone che, per cause differenti, faticano ad entrare nel mondo del lavoro. Per inoccupati, infatti, si intendono tutte quelle persone, spesso giovani, che non hanno mai svolto un percorso lavorativo dipendente o autonomo e cercano attivamente un’occupazione. Disoccupati, invece, sono quelle persone che per cause maggiori e spesso legate alla crisi economica si sono ritrovate improvvisamente senza lavoro. Entrambe le categorie, per poter usufruire dei corsi di formazione pensati ad hoc per loro, devono essere iscritte al Centro per l’Impiego e cercare attivamente una nuova occupazione. Pianeta Formazione, attraverso l’analisi dei fabbisogni delle aziende, organizza corsi di formazione, spesso seguiti da tirocini o esperienze pratiche in aziende, per aiutare queste categorie a presentarsi nel mondo del lavoro più qualificati ed effettivamente formati per svolgere un impiego.

CORSI: I corsi sono interamente GRATUITI e prevedono un’indennità di frequenza; essi sono interamente svolti presso la sede di Villorba (TV) con modalità part-time o full-time a seconda delle specificità del corso e delle esigenze dei partecipanti.

Prossimi Corsi in programma con assegno per il lavoro.

Corsi GRATUITI a TREVISO per disoccupati OVER 30

Segreteria Amministrativa – Amministrazione e Contabilità – Web Marketing: come Promuovere e Vendere sul web – Addetto Vendita con competenze in Allestimento Vetrine e Spazi Espositivi – Informatica di base e competenze digitali – English for Work – Magazzino e Logistica (Abilitazione alla Conduzione del Carrello Elevatore) – Addetto Settore Alimentare, incluso HACCP – Addetto alla Sanificazione e Pulizie.

Per informazioni

Pianeta Formazione

Viale della Repubblica, 19/c

Lancenigo di Villorba (TV)

Tel. 0422-424870