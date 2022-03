Corso per diventare Barman professionista A.I.B.S a Treviso

Ascom Treviso organizza per il mese di aprile un corso per diventare Barman Aibes. Lo scopo è di formare un vero professionista che sappia capire il cliente e soddisfarlo perfettamente. Una delle richieste più difficili per chi sta dietro al bancone sono i cocktail. Durante questo corso si impareranno tutte le tecniche per diventare un vero Barman.



Lezioni

- Origini del Barman

- Tecniche di comportamento e di gestione

- Tipologie e scopo dei bicchieri

- Strumenti del professionista

- Tecniche di lavoro e di miscelazione

- Enologia, fermentazione, vino, champagne e spumanti

- Distillazione e distillati internazionali

- Cocktail classici e di tendenza

- Liquori dolci e amari



Chi sono i docenti:

Tutti i docenti sono esperti formatori Barmen riconosciuti e autorizzati da A.I.B.e S. (Associazione Italiana Barman e Sostenitori).



A chi è rivolto:

Il corso è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno nessuna conoscenza sull’argomento.

Ti può interessare particolarmente se sei un esercente e desideri integrare le tue conoscenze con nozioni più approfondite o se sei un appassionato e vuoi intraprendere e/o migliorare la tua carriera nel mondo del Barman.



Quali prerequisiti devi avere:

Non sono richiesti requisiti particolari, il corso parte da un livello base.

Informazioni: E-mail: segreteriacorsi@ascom.tv.it

Tel: 0422 570742 - 0422 570782

Barman professionista A.I.B.e.S. - 40 ore (Aula)

DURATA 40 ore

PREZZO

€ 620,00 (+ IVA)

PREZZO SOCI

€ 590,00 (+ IVA)

PREZZO EBICOM*

€ 250,00 (+ IVA)

DATE E SEDI

dal 28/04/2022 presso Cloakroom Studios, Via Caduti di Nassiriya 28 - Vascon di Carbonera (TV)

Il tutor del corso verificherà i green pass all’ingresso in aula.