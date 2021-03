Nuove opportunità lavorative per le donne nel post-Covid

Dati Istat alla mano, dei 101mila occupati in meno registrati in numero assoluto a dicembre 2020, 99mila sono donne. E anche su base annua, su 4 posti di lavoro persi nell’ultimo anno 3 erano ricoperti da donne. Per contrastare, o almeno attutire questo gap, il Governo italiano ha in programma considerevoli novità normative. Nelle bozze di manovra di bilancio sono previsti sgravi al 100 % (per un massimo di seimila euro l’anno) per chi deciderà di assumere una donna disoccupata nel biennio 2021-2022. Per stimolare l’occupazione femminile, inoltre, la manovra prevede la costituzione di un fondo per l’imprenditoria femminile, «con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia».

Sono previsti contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso zero o agevolati e percorsi di assistenza tecnico-gestionale. Il fondo è dotato di 20 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022. La misura a favore delle donne fa il paio con gli sgravi per le assunzioni degli under 35 (sia uomini che donne). Sono proprio queste infatti le categorie storicamente più fragili del mondo del lavoro. Quelle che alle prime difficoltà vengono “scaricate”. E questa crisi non sta facendo eccezione.

DONNE AL LAVORO

19.3.21 Dalle 18.00 alle 20.00

Incontro dedicato alle donne e alle nuove opportunità lavorative nel post-Covid

Evento gratuito on line in diretta web sulle pagine:

www.facebook.com/ comunevittorioveneto • www.youtube.com/ comunevittorioveneto

PROGRAMMA

Introduzione

Antonella Caldart, Assessore ai Servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto

Saluti

Dott.ssa Alessia Salvador, Coordinamento Donne della Cisl Belluno-Treviso

Donne e lavoro: la situazione Post-Covid

Dott. Stefano Dal Pra Caputo, Ricercatore Fondazione Corazzin

Dott. Francesco Peron, Ricercatore Fondazione Corazzin

Indipendenza economica è libertà

Storie di donne vittime di violenza

Lettura a cura di Katiuscia Bonato

Spunti ed esperienze per superare la crisi lavorativa della Donna

Testimonianze di

Katy Mastorci, Azienda agricola VitiOviTec

Katarzyna Plachta, Jigsknits - Maglioni di lana islandese

Donne e lavoro ai tempi della Covid: vecchi problemi e nuove opportunità

Dott.ssa Letizia Bertazzon, Analista del mercato del lavoro - Veneto Lavoro

Conclusioni

Presentazione degli incontri (in)formativi gratuiti e delle opportunità di sostegno economico per Donne

Antonella Caldart

24.3.21 Dalle 18.00 alle 20.00

Il coraggio di reinventarsi per rimettersi in gioco

Evento gratuito on line con iscrizione obbligatoria compilando il modulo on line: [clicca qui] > https://forms.gle/ 4LAfBhmu3tuohAgV7

PROGRAMMA

Trovare la determinazione dentro di sè per diventare imprenditrici di se stesse

Dott.ssa Delisena Maggiolo, Specialista del mercato del Lavoro - Veneto Lavoro

Modera

Antonella Caldart, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vittorio Veneto

14.4.21 Dalle 18.00 alle 20.00

Incontro dedicato alle opportunità regionali di formazione e ai bandi di accesso al microcredito per l'imprenditoria femminile

Evento gratuito on line con iscrizione obbligatoria compilando il modulo on line: [clicca qui] > https://forms.gle/ 4LAfBhmu3tuohAgV7

PROGRAMMA

Quali opportunità offre la Regione Veneto?

Dott.ssa Francesca Gottardo, Sportello Famiglia - InformaVittorioVeneto

L'accesso al microcredito per l'imprenditoria femminile

Dott. Aldo Graniero, Crédit Agricole FriulAdria

Dott. Paolo Polo, Crédit Agricole FriulAdria

Conclusioni

Supporti economici a donne imprenditrici di se stesse

Paola Moroni Stengher, Presidente Inner Wheel Conegliano-Vittorio Veneto

Lucia Casagrande, Presidente Soropotimist Conegliano-Vittorio Veneto

Modera

Antonella Caldart

Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vittorio Veneto

INFORMAZIONI:

www.comune.vittorio-veneto.tv. it/donneallavoro.html