ITS Meccatronico Veneto con le sue sedi nella Marca ha performance da record, per gli allievi 98% di occupabilità a sei mesi dal diploma

Da anni le aziende chiedono a gran voce Tecnici Superiori per sostenere la crescita, l’innovazione e lo sviluppo del sistema produttivo della nostra regione. E nel biennio 2021-23 l’ITS Academy Meccatronico Veneto potrà contribuire a questa richiesta ai massimi livelli grazie all’ampia adesione degli studenti: con un totale di 5 profili formativi, 22 corsi attivi (12 del 1° anno e 10 del 2°) in 10 sedi saranno 540 gli studenti che si formeranno come tecnici superiori per il settore meccatronico, della cyber security, dei big data.

La risposta dei neo diplomati è arrivata massiccia, segno che si è compreso che il 98% di occupabilità a sei mesi dal diploma, misurato dalla classifica nazionale INDIRE è un dato reale e appetibile. Dato confermato dalle 180 aziende coinvolte nell’operatività dell’ITS Meccatronico Veneto che accolgono i super tecnici una volta diplomati: futuri project manager, manutentori, progettisti, ma anche data scientist, database manager e industrial cyber security manager che aziende come Mevis, Carel, Acciaierie di Verona, Pietro Fiorentini, Salvagnini, AGCO, Imanpack, Breton, Dallan, Piovan, solo per fare qualche esempio, assorbono ogni anno, consapevoli del contributo che possono dare all’innovazione dell’azienda.

In crescita la mappa 2021 dei corsi con Vicenza e Schio 6 classi, Verona 2, Treviso, Conegliano, Montebelluna 6, Mestre 2, Padova 5, Belluno 1. Nello specifico si registra una copertura capillare di quasi tutte le province del Veneto con un’offerta formativa di uno o più corsi. Questo grazie anche al supporto costante della Regione Veneto che ha un’attenzione particolare verso gli ITS che co-finanzia, attraverso il Fondo Sociale Europeo, con il Ministero dell’Istruzione.

Sempre gettonatissimi i corsi di area meccatronica di Tecnico per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici presenti a Schio (VI) e Treviso, e di Tecnico Superiore per l’Automazione e Sistemi Meccatronici a Vicenza, Verona, Padova, Montebelluna (TV), Conegliano (TV), Mestre (VE) e da ottobre anche nella nuova sede di Belluno.

Adesioni oltre ogni aspettativa anche per le figure in area ICT e Digital che contribuiranno a governare i sistemi di produzione industriale digitalizzati e ad analizzare e proteggere la mole di dati insiti ormai in ogni impianto: Industrial Cyber Security Specialist, Tecnico per Industry 4.0, e il nuovo corso di Machine Learning & Data Scientist.

I dati dell’ITS Meccatronico Veneto:

5 Profili professionali

10 Sedi operative

22 Corsi

805 i diplomati complessivamente dal 2010 a luglio 2021

39 corsi conclusi dal 2010

100% ca. Percentuale occupati

6 mesi, Tempo medio assunzione

180 Aziende coinvolte

79 soci partecipanti (42 imprese, 29 scuole superiori,

3 associazioni datoriali, 5 enti di formazione)

800 Ore di tirocinio per allievo

1200 Ore di lezione in classe e laboratorio

50% dei docenti provenienti dalle imprese

raggiungimento di competenze trasversali (soft skills) quali lavoro in teamworking, problem solving, conoscenza lingua inglese, abilità tecnico-scientifiche pratiche

Luigi Rossi Luciani Presidente della Fondazione ITS Meccatronico Veneto e di Carel SpA

“La spinta verso la digitalizzazione che sta investendo il Paese ha sicuramente contribuito ad aumentare la richiesta di competenze informatiche in tutti i settori dell’industria – afferma Luigi Rossi Luciani. E a cascata si è fatta sentire anche nelle iscrizioni dei nostri corsi in area Digital. Come ITS già da qualche anno ci stavamo preparando, consapevoli che Industry 4.0 avrebbe richiesto, non soltanto profili di alto livello da integrare nel processo produttivo vero e proprio, ma anche figure legate alla gestione dei big data generati dai nuovi impianti. I vari colloqui di selezione ci hanno messo davanti ragazzi e ragazze appassionati, seri e pronti per raccogliere le sfide di questo momento storico, ragazzi che le aziende già aspettano”.