Al via un corso per riparare bici, e uno di fotografia e video

I percorsi vogliono offrire l’opportunità di imparare sperimentando e, allo stesso tempo, di orientarsi nel mondo delle professioni e di entrare in contatto con gli artigiani del territorio. Un’azione concreta di socializzazione e al tempo stesso di apprendimento e condivisione del know how artigianale, forte di un’attenzione ai processi educativi formativi di cui la comunità si fa promotrice.

Ciclofficina e Fotografia - Videomaking i due nuovi corsi proposti da La Esse e da Anap di Confartigianato AsoloMontebelluna, per orientarsi nel mondo delle professioni.

Il Laboratorio di Ciclofficina, a Cornuda, affronta diversi aspetti: come utilizzare la bici in sicurezza e quale modello utilizzare a seconda del contesto (strada, sterrato, sport o competizioni). La passione e l’esperienza sono gli ingredienti principali con cui i formatori, Ennio Mazzoccato e Franco Gallina dell’associazione sportiva Crocetta Bike Team, renderanno i partecipanti protagonisti nel conoscere il funzionamento della bicicletta, le nozioni base sull’uso e manutenzione della stessa, anche in un’uscita sul territorio con la collaborazione di Sant’Anna Team.

Il Laboratorio di Fotografia e Video Making si terrà il 23 e il 30 giugno a Villa Wasserman di Giavera del Montello. Un esperto formatore, Andrea Mondati dello Studio TALes di Montebelluna, accompagnerà ragazzi e ragazze nel capire come si costruisce una foto, con cellulare e con macchina fotografica, come si compone un video, e poi una storia e infine la post produzione. Sarà l’occasione per sperimentare come il digitale cambia i mestieri tradizionali tra creatività e tecnologia.

Grazie alla partnership tra la cooperativa La Esse, che da anni opera nel settore delle Politiche Giovanili e per il Lavoro, Anap di Confartigianato AsoloMontebelluna e la collaborazione dei Comuni di Giavera del Montello, Crocetta del Montello e Cornuda, si amplia la proposta di laboratori proposti ai preadolescenti dell’area pedemontana. Prosegue la seconda edizione de l’Officina dei mestieri, con due nuovi laboratori pratici ed esperienziali gratuiti rivolti a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Dopo l’avvio lo scorso 17 maggio del laboratorio di Ecoprinting a Crocetta del Montello, che ha visto il coinvolgimento di 12 ragazzi, ora l’Officina dei mestieri invita a sperimentarsi e “mettere le mani” su qualcosa di proprio, dando la possibilità ad altri 28 partecipanti di fare piccoli passi nel loro percorso di autonomia, attenzione e responsabilità. Con un approccio educativo che dà l’opportunità ai giovani di vivere il mondo dei mestieri con uno sguardo più consapevole, legato alla valorizzazione del territorio e della comunità in cui vivono e nella quale stanno costruendo il loro futuro.

I Laboratori sono gratuiti e si svolgono nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Informazioni La Esse www.laesse.org

Davide Sartori T 3383523155 (Ciclofficina Cornuda)

Alessandro Tonello T 3402222995 (Foto e Videomaking Giavera del Montello)