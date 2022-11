Le migliori scuole superiori di Treviso e provincia: la classifica

E' uscita la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia, la nuova edizione 2023 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sugli Istituti che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro e si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta dopo la terza media.

L'annuale report sullo stato della formazione scolastica è redatto della Fondazione Agnelli e consente di comparare le scuole, la capacità di licei e istituti tecnici di formare gli studenti al successivo passaggio all'università e la capacità di istituti tecnici e istituti professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, vogliono subito trovare un impiego.

Le migliori scuole di Treviso

Licei

Il miglior liceo classico della provincia di Treviso è il Giorgione di Castelfranco Veneto, quinto il liceo Canova di Treviso.

Migliore liceo scientifico della Marca: il Casagrande di Pieve di Soligo.

Istituti tecnici

Le scuole in testa alla classifica perchè garantiscono una preparazione eccellente per il lavoro sono: il Galileo Galilei e il Fanno di Conegliano

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli (coordinato da Martino Bernardi) ha analizzato i dati di circa 1,289 milioni di diplomati in tre successivi anni scolastici (il 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado (le superiori) sia statali che paritarie.