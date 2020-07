Risparmiare sui libri scolastici: scopri dove ordinarli on line con lo sconto

Il rientro tra i banchi di scuola è alle porte: assieme all'entusiasmo, lo stress, un po di nostalgia e anche un pizzico di pigrizia. Per le famiglie la ripresa dell'anno scolastico diventa anche un motivo di ansia, per il prospettarsi di un sicuro salasso, che sembra non arrestarsi, ogni volta il costo aumenta sempre di più. Libri, astucci, diari, quaderni e blocchi da disegno… la lista degli articoli da acquistare sembra non finire mai. Ma ci sono delle promozioni che consentono un notevole risparmio, guarda qui.

Monitoraggio nazionale

L' O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, attraverso il monitoraggio annuale, registra un aumento medio del +0,8% rispetto allo scorso anno. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”), si aggira quest'anno a circa 526,00 €, una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie e proprio per questo, molti genitori iniziano ad acquistare i prodotti necessari già da ora, in modo da ammortizzare la spesa.

Libri: gioie e dolori

Particolarmente gravosi, sono i costi per i libri di testo, le cui spese sono elevate e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie, particolarmente alte le spese per gli alunni delle classi prime. Nel dettaglio, uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo 428,80 euro, a tali spese vanno aggiunti 526,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 954,80 euro. Un ragazzo di prima liceo, spenderà per i libri di testo 651,60 euro più 522,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.177,60 euro.

L'inizio della scuola è sempre più vicino e per non farsi trovare impreparati, Amazon vi permette di ordinare tutti i libri per la scuola, elementare, media e superiore per l'anno 2020-2021 con pochi e semplici click.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutto quello di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Ma per chi preferisce il buon vecchio rapporto commerciante-cliente, scegliendo i libri dopo averli visti e toccati dal vivo, magari buttandosi su qualche buon usato, Vicenza offre diverse librerie apposite.

Libri scuola: come prenotarli online scontati

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le superiori

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

6. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2020-2021 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi durante l’anno scolastico.

Per ordinare libri scolastici e riceverli scontati a casa, clicca qui:

per le scuole elementari

Per le scuole medie

