Classifica scuole del trevigiano: i migliori licei e istituti

E' uscita oggi la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia, dall’11 novembre è on line la nuova edizione 2021/22 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sugli Istituti che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro e si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta dopo la terza media.

L'annuale report sullo stato della formazione scolastica è redatto della Fondazione Agnelli e consente di comparare le scuole, la capacità di licei e istituti tecnici di formare gli studenti al successivo passaggio all'università e la capacità di istituti tecnici e istituti professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma vogliono subito trovare un impiego.

Quale scuola prepara meglio gli alunni per proseguire gli studi all’Università, quale invece per trovare subito un lavoro? Quali sono le migliori scuole di Vicenza? Per dare una risposta a questo interrogativo ogni anno arriva la classifica Euscopio.

Le migliori scuole a Treviso e provincia

Gli istituti sul portale sono suddivisi in due classifiche differenti: "una scuola per l'università" e "una scuola per il lavoro", a seconda di quello che si vuole poi fare "da grandi". A seconda del percorso, sono diversi gli indici. Se si sceglie "una scuola per l'università" viene valutato il percorso universitario successivo al diploma, altrimenti la percentuale di ragazzi che lavorano entro due anni e la coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti. Secondo Fondazione Agnelli, questi parametri porterebbero a stabilire quali sono le scuole migliori d'Italia. Per gli istituti professionali la classifica viene stilata sull'indice di occupazione dei diplomati dopo gli studi.

Liceo Classico

A guidare la classifica dei migliori licei classici è il Giorgione di Castelfranco

GIORGIONE - CASTELFRANCO VENETO 88.89

ANTONIO CANOVA - TREVISO 80.51

GUGLIELMO MARCONI - CONEGLIANO 80.5

ANTONIO SCARPA - ODERZO 79.1

PRIMO LEVI - MONTEBELLUNA 73.95

COLLEGIO VESCOVILE PIO X - TREVISO 66.64

GIUSEPPE BERTO - MOGLIANO VENETO 61.56

Liceo Scientifico

Il Giorgione di Castelfranco si conferma la migliore scuola della Marca anche in ambito scientifico.

GIORGIONE - CASTELFRANCO VENETO 91.34

GUGLIELMO MARCONI - CONEGLIANO 89.6

GIUSEPPE BERTO - MOGLIANO VENETO 89.39

MARCO CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO 89.29

PRIMO LEVI - MONTEBELLUNA 84.32

DUCA DEGLI ABRUZZI - TREVISO 83.35

LEONARDO DA VINCI - TREVISO 82.46

COLLEGIO VESCOVILE PIO X - TREVISO 67.32

BRANDOLINI ROTA - ODERZO 66.29

ASTORI - MOGLIANO VENETO 63.92

Liceo Linguistico

Sul gradino più alto del podio il Canova di Treviso.

ANTONIO CANOVA - TREVISO 77.01

GIORGIONE - CASTELFRANCO VENETO 76.45

FRANCESCO DA COLLO - CONEGLIANO 75.75

GIUSEPPE BERTO - MOGLIANO VENETO 74.22

ANTONIO SCARPA - ODERZO 70.86

DUCA DEGLI ABRUZZI - TREVISO 65.62

ANGELA VERONESE - MONTEBELLUNA 64.45

BRANDOLINI ROTA - ODERZO 59.49

COLLEGIO VESCOVILE PIO X - TREVISO 52.06

ASTORI - MOGLIANO VENETO 50.93

Istituti a indirizzo tecnico economico

N° 1 del trevigiano è il Marco Fanno di Conegliano.

MARCO FANNO TREVISO CONEGLIANO 72.38

LUIGI EINAUDI - MONTEBELLUNA 70.41

ARTURO MARTINI - CASTELFRANCO VENETO 68.7

RICCATI - LUZZATI - TREVISO 64.53

GIUSEPPE MAZZOTTI - TREVISO 63.8

JACOPO SANSOVINO - ODERZO 63.57

FRANCESCO DA COLLO - CONEGLIANO 58.1

Istituto a indirizzo Tecnico - Tecnologico

Il primo della lista è il Cerletti di Conegliano.

GIOVANNI BATTISTA CERLETTI - CONEGLIANO 71.23

ARTURO MARTINI - CASTELFRANCO VENETO 70.11

LUIGI EINAUDI - MONTEBELLUNA 69.02

GALILEO GALILEI - CONEGLIANO 69.01

GIORGI FERMI - TREVISO 67.9

MAX PLANCK - VILLORBA 67.39

EUGENIO BARSANTI - CASTELFRANCO VENETO 66.67

ANDREA PALLADIO - TREVISO 65.52

MARCO CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO 64.83

JACOPO SANSOVINO - ODERZO 62.73

Come funziona Eduscopio

Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.267.000 diplomati italiani di 7.500 scuole in tre successivi anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). La possibilità di lavorare a partire da grandi banche dati consente analisi più oggettive e affidabili.