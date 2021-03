DAD: Fiammetta sui monti, tavolino e pc tra le caprette

Da quando le scuole sono state chiuse ha dovuto imparare l’arte dell’arrangiarsi, la bambina segue le lezioni ogni giorno armata di quaderni, penne e dell’indispensabile computer portatile. Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino. Quando le scuole sono chiuse causa zona rossa, deve seguire il padre Massimiliano nel suo luogo di lavoro, perché sua madre fa l'operatrice sociosanitaria e ovviamente non può portarla con sé.

Come in classe: il tavolino in legno, lo zaino appoggiato a terra, il computer portatile accanto all’astuccio e ai quaderni, la penna in mano e la concentrazione di chi sta seguendo una lezione. Per fortuna c'è una buona connessione.

Tutt’attorno non c’è la scuola, ma ci sono gli animali all’alpeggio: 350 tra capre e mucche, con il latte si fa il formaggio, con l’avanzare della stagione, gli animali si porteranno sempre più in alto, dai mille metri di altitudine di oggi ai 1.600 della malga in quota.

Frequenta la quarta elementare, le piace andare a scuola, fare i compiti, divertirsi con i compagni. Finché l’emergenza sanitaria ha portato la Dad, didattica a distanza, che obbliga le famiglie a rivedere l’organizzazione familiare.

Il lockdown ci ha costretti a cambiare radicalmente la gestione quotidiana della nostra vita e ha influito anche sull’insegnamento, dando vita al fenomeno della didattica a distanza.

Didattica a distanza

Questo termine è divenuto sempre più popolare durante la pandemia e fa riferimento alla capacità, per un docente, di comunicare con la propria classe anche se fisicamente lontano. Rispetto alla tradizionale formazione in aula, che ha come base fondamentale l'utilizzo del libro, la didattica a distanza si avvale di un'ampia scelta di materiale didattico: video, audio e mappe. Tutto il materiale di studio può essere arricchito con approfondimenti e condiviso in qualsiasi momento con persone distanti.

Naturalmente vengono a mancare le dinamiche di gruppo, che si ricreano in aula, e la centralità della figura del docente che non può monitorare la situazione "ad personam" ma è separato da uno schermo dai suoi alunni e deve trasmettere il suo sapere oltre il monitor. La valutazione degli elaborati dei ragazzi, tramite la nuova procedura d'insegnamento, non può essere paragonata a quella degli elaborati o prove svolti in classe perché gli alunni potrebbero aver richiesto l'aiuto da terze persone.

Vantaggi

In primo luogo permette a docenti e studenti di dedicarsi alla formazione senza spostarsi dalla loro abitazione, con un risparmio di tempo.

Nel caso di lezioni registrate si può accedere a queste in qualunque orario rivedendole più volte.

Con i mezzi tecnologici è possibile accedere alle lezioni stando distanti ed evitando i contagi.

Un altro vantaggio della didattica a distanza è, indubbiamente, la riduzione dei costi di trasferimento e minor inquinamento. Per esempio se si utilizza l’auto e si impiega circa 30 minuti per andare a scuola, con le lezioni a distanza si azzerano i costi di tempo e denaro.

Svantaggi