1° Fiera dell’Orientamento scuola lavoro per gli studenti della Marca

Le Amministrazioni Comunali di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, Pieve del Grappa, Possagno e San Zenone degli Ezzelini hanno organizzato la 1° Fiera dell’Orientamento – ORIZZONTE: SCUOLA & LAVORO!

Gli studenti delle medie e i loro genitori avranno la possibilità di incontrare le scuole superiori e gli enti di formazione dell’asolano, bassanese, castellana e montebellunese. Sono 20 Scuole superiori che, insieme alle Associazioni di categoria, vi aspettano sabato 21 (dalle 8.30 alle 18.00) e domenica 22 maggio (dalle 9.30 alle 18.00) al Palamaser, Via Motte n. 22, Maser (TV), per far conoscere le proprie scuole ed alcune professioni che sono molto ricercate dalle aziende del territorio. La fiera "ORIZZONTE: SCUOLA & LAVORO" è ad ingresso libero e gratuito. E' organizzata dai Comuni asolani e vuole essere un'opportunità per i ragazzi che vogliono approfondire l'importante scelta della scuola superiore e della professione che li appassiona.

Tra i ragazzi che parteciperanno alla fiera con i propri genitori saranno regalati, tramite sorteggio, 6 smartphone.

Destinatari

Sono invitati le ragazze e i ragazzi delle scuole medie inferiori, in particolare quelli di seconda media, insieme ai loro genitori e famiglie, che gravitano nei territori dell’asolano, bassanese, castellana e montebellunese. Si calcola che i ragazzi di seconda media residenti nei Comuni interessati dall’iniziativa sono n. 4.270.

Sono stati contattati i n. 37 Istituti Comprensivi che fanno riferimento al territorio coinvolto per invitarli a partecipare con le classi al sabato mattina e per la distribuzione del materiale promozionale ai propri studenti.

Quando e dove

Le Scuole stesse hanno scelto come giornate migliori per l’evento sabato 21 e domenica 22 maggio 2022: il sabato mattina sono in particolare invitate a partecipare le scuole con le proprie classi seconde, accompagnate dai professori; sabato pomeriggio e domenica l’invito è rivolto soprattutto alle famiglie, snodo centrale per la scelta dei ragazzi.

La Fiera sarà realizzata presso il Palamaser, sito in Via Motte n. 22 a Maser:

L’ingresso alla fiera è libero e gratuito.

Hanno dato la propria adesione alla Fiera n. 19 Scuole superiori del trevigiano.



Agli stand delle Scuole superiori si aggiunge quello delle Associazioni di Categoria riunite per presentare sia le proprie attività che artigiani/imprenditori del territorio che rappresentano alcune delle professioni più ricercate. Questi artigiani ruoteranno presso lo stand delle Associazioni per presentare il proprio mestiere e la passione che nutrono per esso. Nel determinare le professioni di cui il nostro territorio ha maggiore necessità si è tenuto conto dei dati, che saranno presentati alla fiera anche sabato mattina, della Camera di Commercio di Belluno e Treviso.

Eventi in programma

Sul palco si alterneranno interventi, tavole rotonde e spettacoli, individuando in modo specifico i destinatari per ogni mezza giornata:

- Sabato 21 maggio mattina: dopo l’inaugurazione da parte delle Autorità, interverrà il dott. Federico Callegari del Settore Studi e Orientamento al Lavoro, Camera di Commercio di Treviso-Belluno / Dolomiti con un intervento, rivolto in particolare ai ragazzi ed agli insegnanti orientatori, dal titolo “Come cambia la domanda di lavoro nelle imprese: indicazioni utili per famiglie e orientatori”, evidenziando quali sono le

professioni che offrono maggiori possibilità di occupazione, anche in prospettiva futura (i dati dei Centri per l’Impiego locali ed una sintesi di tale intervento sarà a disposizione anche in formato cartaceo per tutti i partecipanti alla fiera durante entrambe le giornate).

- Sabato 21 maggio pomeriggio: rivolta in particolare agli insegnanti e agli operatori che lavorano sul tema dell’orientamento, tavola rotonda con le Associazioni di Categoria e alcuni referenti del mondo della scuola, dal titolo: “E’ possibile un nuovo dialogo tra impresa e scuola?”.

L’incontro sarà moderato da Elia Cavarzan, giornalista di La7 e di Fanpage.

Interverranno:

Per il mondo della Lavoro:

• Alessandro Zanini, artigiano del ferro battuto d’arte, maestro artigiano e vice presidente Confartigianato di Asolo-Montebelluna;

• Gianni Taffarello, Direttore Confesercenti Provinciale Sede di Treviso; • Francesco Pilotto, Presidente CNA Asolo;

• Simone Rech, Referente Coldiretti Treviso;

• Antonio Bertone, Confagricoltura Treviso;

• Nadia Rubin, HR manager di DALLAN SpA di Castelfranco V.to, come referente per Assindustria Treviso.

Per il mondo della Scuola:

- Scuole medie:

• Paola Zanon, dirigente I.C. San Zenone degli Ezzelini e Pieve del Grappa; • Marco Campini, dirigente I.C. Asolo.

- Scuole superiori:

• Per le Scuole di Formazione Professionale: Andrea Mangano, Dirigente Opera Monte Grappa;

• Per i Tecnici: Alfredo Robusto, Orientatore Istituto Agrario Parolini; • Per i Professionali: Carmine Vegliante, Dirigente dell'I.I.S. A. Scotton; • Per i Licei: Sileno Rampado, Direttore Istituti Filippin.

Per gli Enti Locali parteciperà Andrea Canil, Assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Asolo.

- Domenica 22 maggio mattina: rivolto in particolare ai genitori, intervento degli orientatori del centro COSP-ASTORI, Scuola paritaria salesiana di Mogliano Veneto, centro specializzato in percorsi di orientamento, consulenza e formazione personalizzati. Seguiranno dei laboratori per genitori, suddivisi in piccoli gruppi

e gestiti dagli operatori degli Sportelli di Orientamento-Lavoro dei Comuni, per dare loro modo di chiedere informazioni e di confrontarsi in particolare rispetto alle modalità di ascolto dei propri figli.

- Domenica 22 maggio pomeriggio: rivolto in particolare agli studenti, uno spettacolo sul tema dell’orientamento, gestito da “Teatro Educativo” di Bologna, dal titolo “Training for future” (presentato nell’Allegato D), lezione spettacolo sulle competenze da allenare per progettare il proprio futuro della durata di 90 minuti. Lo spettacolo, attraverso uno stile comunicativo moderno ed interattivo, composto da un’alternanza di sketch formativi, video, animazioni multimediali, interazioni e sondaggi tramite smartphone.

Costi e finanziamenti

La fiera è ad ingresso gratuito per i visitatori e a costo zero anche per le scuole che già hanno il compito di organizzare gli stand. Quindi i Comuni dell’asolano hanno utilizzato la somma a disposizione annualmente della convenzione “Insieme per il Lavoro” (€ 10.000) per coprire alcune spese (logistica, noleggio palazzetto e stampa materiale promozionale)

ed abbattendo le altre spese utilizzando risorse interne dei singoli Comuni partecipanti e l’importante collaborazione gratuita di molti cittadini che hanno messo a disposizione il proprio tempo e anche la propria professionalità come volontari.

Gli organizzatori

Nel 2020 tra i comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, Pieve del Grappa, Possagno e San Zenone degli Ezzelini si è creata la convenzione “Insieme per il lavoro” per favorire l’occupazione con particolare attenzione per le persone in condizione di fragilità sociale ed economica.

Tale convenzione prevede:

- che gli indirizzi per il coordinamento e la gestione degli interventi programmati vengono assunti dall’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci di tutti i Comuni o loro delegati;

- un fondo annuale di dotazione, corrispondente a complessivi € 10.000 annui, ripartito tra i Comuni aderenti;

- come ente capofila il Comune di Pieve del Grappa, attribuendogli responsabilità, risorse amministrative e risorse economiche.

Co-progettazione con le Scuole e le Associazioni di categoria A partire dal 7 settembre 2021 i Comuni hanno incontrato prima i Dirigenti e gli orientatori scolastici degli Istituti Comprensivi dell’asolano e a seguire le Associazioni di categoria dell’asolano, raccogliendo il problema di scarsa adesione delle famiglie alle proposte di orientamento della scuola media, a cui seguono un alto tasso di abbandono / bocciatura nei primi due anni delle scuole superiori, una notevole presenza di giovani neet che, non avendo nessuno studio o occupazione, si ritrovano in piccoli gruppi talvolta a rischio devianza, difficoltà per molte aziende a reperire lavoratori specializzati che limita il loro sviluppo ed infine un numero rilevante di famiglie con difficoltà economiche che hanno al proprio interno giovani non formati e disoccupati.

In tutto ciò è stato individuato come centrale il passaggio della scelta della scuola superiore, che viene completata dallo studente e dai suoi genitori indicativamente nel mese di gennaio della terza media con la pre-iscrizione. In particolare si è rilevato

nell’orientamento uno scollamento tra il mondo scolastico e quello lavorativo, aumentato nel corso degli ultimi 10 anni ed ora “esploso” con l’arrivo del covid. Tale problematica è stata interpretata e rappresentata dalle Amministrazioni dell’asolano tramite il seguente “albero dei problemi”: