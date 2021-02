La Salle Talks, webinar gratuiti con ospiti di rilievo: Lippi, Toschi e Giorgino

E’ previsto mercoledì il primo appuntamento dei “La Salle Talks”, il nuovo format proposto dagli Istituti Filippin che propone un ciclo di tre incontri online gratuiti per cercare di rispondere a problematiche attuali legate all’emergenza della Pandemia.

Testimonial di rilievo nei settori della ricerca, dell’economia, del giornalismo e della comunicazione si racconteranno portando all’attenzione del pubblico criticità e difficoltà, che hanno investito questi settori nel periodo di emergenza sanitaria, ma anche nuove opportunità per ridisegnare il futuro.

Ospite del primo incontro online dal titolo “Covid-19 tra presente e futuro: diagnosi, terapia e vaccini”, che si terrà mercoledì 10 febbraio alle ore 17.30, sarà il Prof. Giuseppe Lippi, ex allievo dell’Istituto nonché lo scienziato, ad oggi in Italia, con il maggior numero di pubblicazioni scientifiche sul tema covid (dato Scopus 2021). E’ Professore ordinario di Biochimica clinica al Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’Università degli Studi di Verona e Direttore del Laboratorio analisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Dall’aspetto scientifico sanitario si passerà ad analizzare le ripercussioni del covid in ambito economico, lunedì 22 febbraio alle ore 18.30 durante il secondo incontro “Il futuro delle catene globali del valore dopo la pandemia” che vedrà l’ospite Gianluca Toschi, Ricercatore senior presso la Fondazione Nord Est. Si occupa principalmente di processi di crescita, sistemi di piccole e medie imprese (PMI) e distretti industriali, innovazione, politiche per l’innovazione e politiche industriali; è Professore a contratto di Economia dell'Integrazione Europea presso l'Università di Padova.

Per concludere, nel terzo appuntamento , si parlerà di come la pandemia ha influenzato tutto l’aspetto della comunicazione e dei media, martedì 9 marzo alle ore 18.30 durante l’incontro dal titolo “La comunicazione ai tempi del covid”. Ne discuterà Francesco Giorgino, noto giornalista e conduttore del Tg1, Direttore Master Luiss in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale.

“Ogni crisi – dichiara Sileno Rampado, Direttore Istituti Filippin La Salle Campus - porta con sé la capacità di reinventarsi e di ripensare a nuove strategie in grado di tracciare la strada per costruire un futuro capace di rispondere anche alle circostanze più imprevedibili. Il confronto con ospiti di rilievo come Lippi, Toschi e Giorgino può essere stimolante e costruttivo, per questo abbiamo pensato di proporre questo format.”

I La Salle Talks saranno introdotti da Sileno Rampado, Direttore Istituti Filippin La Salle Campus e condotti da Angelo Boccato, Presidente Associazione Ex Allievi.

La partecipazione agli incontri è gratuita ed è aperta a tutti previa iscrizione sul sito: https://www.filippin.it/la- salle-talks