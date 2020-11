Le scuole della Marca sono le migliori del Veneto

Oltre 7.400 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.275.000 diplomati. Ogni anno Eduscopio stila una classifica con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, con il proposito di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta dopo la terza media.

Eduscopio, il progetto

L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria – i risultati universitari e lavorativi dei diplomati – per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati.

Migliori scuole del Veneto: Padova nel campo scientifico con l’E.Fermi di Padova e il Giovanni Battista Ferrari di Este guidano la classifica dei licei scientifici indirizzo tradizionale e scienze applicate. Il Giorgione di Castelfranco si conferma il miglior liceo classico del Veneto, per il linguistico il n°1 della regione è il Giuseppe Berto di Mogliano Veneto (TV), per l’artistico il Liceo Artistico di Treviso e per il liceo delle scienze umane l’Angela Veronese di Montebelluna assicurando alla Marca il primato per numero di eccellenze.

Le scuole d Treviso

La ricerca della Fondazione Agnelli sulle superiori migliori. Sono i licei scientifici e classici a prendere il punteggi più alti, anche se alcuni istituti tecnici si posizionano tra i migliori della regione.

Giuseppe Berto di Mogliano, Giorgione di Castelfranco e Primo Levi di Montebelluna questo è il podio delle tre migliori scuole di Treviso e provincia secondo la classifica Edoscopio.

Le dieci migliori scuole e il punteggio ottenuto

1 - Giuseppe Berto di Mogliano Veneto indirizzo scientifico scienze applicate 92,7

2 - Giorgione di Castelfranco Veneto liceo classico 90.8

3 - Primo Levi di Montebelluna indirizzo scientifico scienze applicate 89.3

4 - Guglielmo Marconi di Castelfranco Veneto indirizzo scientifico tradizionale 89.2

5 - Marco Casagrande di Pieve di Soligo indirizzo scientifico tradizionale 88.4

6 - Duca degli Abruzzi di Treviso indirizzo scientifico tradizionale 85.1

7 - Leonardo da Vinci di Treviso indirizzo scientifico tradizionale 83.9

8 - Arturo Martini di Castelfranco Veneto istituto tecnico tecnologico 79,6

9 - Antonio Scarpa di Oderzo liceo classico 79,5

10 - Vittorio Veneto città della Vittoria istituto tecnico economico 78,7

Molte Scuole Eccellenti sono a Castelfranco, grande soddisfazione per i docenti e nell'amministrazione comunale.

"Con orgoglio vediamo oggi pubblicati i risultati della ricerca della Fondazione Agnelli che dà i voti alle scuole di tutta Italia. E al top vediamo il Liceo Giorgione che con il Classico batte i Licei di Roma e di Milano. Ma il Liceo Giorgione è sul podio anche con lo Scientifico e con le Scienze Applicate, rispettivamente secondo e terzo fra tutti gli Istituti della Marca.

Nella nostra Provincia il Polo scolastico castellano brilla per sette indirizzi liceali sui nove in totale, il miglior Polo Scolastico a livello provinciale. Merito degli insegnanti, merito degli studenti, ma un risultato come questo, ottenuto anche in un momento così difficile, deve essere un motivo in più per spingere a investire sull’istruzione."

Sono i risultati, come ogni anno molto attesi, di Eduscopio, l’indagine di Fondazione Agnelli che mette in fila le migliori scuole d’Italia. Il sito è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 8,7 milioni di pagine consultate.