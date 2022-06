Al Collegio Pio X: orientamento per la scelta degli istituti superiori

La scuola è appena terminata e tanti studenti sono ancora alle prese con tesine ed esami, ma al Collegio Vescovile Pio X già si guarda anche al prossimo anno scolastico e al futuro dei ragazzi. Il 21 giugno, infatti, alle 18.30, la scuola dedica un incontro di orientamento a tutti i giovani che ancora non hanno scelto un istituto superiore e alle loro famiglie.

Durante la serata sarà possibile informarsi sull'offerta formativa del Collegio e orientarsi fra le diverse proposte che spaziano dai Licei: Classico (Percorsi arte e biomedico), Scientifico (Ordinamento e Scienze applicate), Linguistico (indirizzi Moderno, Giuridico-economico, Artistico-letterario) o Pio X International totalmente in lingua inglese; al nuovo Istituto tecnico commerciale Amministrazione, Finanza e Marketing, promosso in sinergia con le aziende del territorio per formare i manager di domani.

É possibile iscriversi alla serata sul sito dedicato porteapertepiox.it dove si trovano anche diversi video e schede informative con cui i ragazzi possono iniziare a chiarire idee, interrogativi e a orientarsi in una delle scelte più importanti della loro vita, che li porterà a costruire il proprio futuro.