Come scegliere la scuola professionale a Treviso - webinar

A gennaio gli studenti dell'ultimo anno delle medie dovranno provvedere a inviare l'iscrizione scegliendo l'indirizzo di studio per le superiori. Come scegliere la scuola? Da un lato è bene seguire tutti gli incontri organizzati in tema orientamento, dall'altro è necessario capire quali sono le materie e le caratteristiche di ciascun corso di studi.

È questo l’obiettivo dichiarato del webinar “Capisco perché imparo facendo: una scelta che motiva” che si svolgerà venerdì 6 novembre dalle ore 16.00, iniziativa fortemente voluta dal Coordinamento Scuole di Formazione Professionale della provincia di Treviso per fare chiarezza sul sistema educativo e sulle metodologie didattiche offerte dagli istituti professionali agli studenti che escono dalla scuola secondaria di Primo Grado.