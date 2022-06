Piccoli campioni di scacchi di Paderno vincono il regionale

Anche il governatore Luca Zaia si è complimentato con loro. La squadra della scuola primaria “Maria Filippin Ferrarese” di Paderno di Pieve del Grappa si è fatta onore raggiungendo il primo posto nella classifica regionale e classificandosi di diritto alla finale nazionale del Campionato scolastico di scacchi.

Da anni gli alunni usufruiscono delle lezioni del Progetto PTOF “SCACCHI” che la scuola porta avanti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pieve del Grappa.

Bravissimi Arianna Piva, Matteo Morosin, Gabriele Reginato, Luca Brion, Matteo Perisello e Gabriele Moro che con la loro dedizione e perseveranza in questi giorni hanno fatto in modo di trasformare un sogno in realtà. E ora sono pronti per la Finale nazionale.

l ruolo degli scacchi nell’educazione

Diversi studi e numerose ricerche hanno dimostrato che la pratica del gioco degli scacchi fin dalla scuola primaria aiuta a sviluppare l’attitudine al problem solving e mantenere il controllo; migliorare le capacità cognitive e la concentrazione oltre ad insegnare il rispetto delle regole favorendo socializzazione e integrazione. Tra le diverse conseguenze a beneficio degli studenti è stato riscontrato un miglioramento nel rendimento scolastico fino al 17%.

Gli scacchi sono una delle attività-gioco maggiormente adatte al sostegno ed aiuto delle capacità di ragionamento per uno sviluppo logico e progressivo del pensiero. Il progetto nasce dalla consapevolezza che l'utilizzo pedagogico del tale gioco sia uno strumento educativo innovativo e dall’esigenza didattica di offrire un supporto globale per: